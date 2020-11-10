FOTOS | Descubre las diferencias que existen en Thor 3: Ragnarok entre el Universo Cinematográfico Marvel y los cómics.

Los cómics han sido una fuente de fantasías y mundos que sólo serían posibles en la imaginación. El gran reto del MCU fue plasmar fielmente cada uno de ellos, aunque siempre se han tenido que adaptar a las condiciones de producción. Algunos cambios van desde personajes hasta transformaciones en la trama, otros son territoriales como es el caso de la tierra de Thor.

Asgard es visto como un mundo invadido de ciencia en las películas, en lo que respecta al cómic, no cabe duda que se trata de un mundo regido por la magia. A pesar de ser un territorio plano, su gravedad es más intensa que en la Tierra, lo que podría significar que todo ahí es más pesado y fuerte.

Algo que no se ha podido percibir a grandes rasgos son las criaturas que conviven en este mundo, aun cuando se han dado referencias, nunca han sido sorprendentemente explícitas. Asgard en el cómic está repleto de dragones, poderosos corceles, serpientes marinas y muchas otras que son parte de la vitalidad de esta tierra.

La bóveda de Odín en la que se esconden diversos artefactos realmente no existe en las historietas, pese a que sí existen este tipo de escondites junto con tumbas y prisiones, particularmente ninguna lleva el nombre del padre de Thor.

En Thor 3: Ragnarok se presenta la destrucción de Asgard como territorio, aunque mientras existan los Asgardianos, el orden permanecerá y nunca será destruido. Por lo que pueden ser nomadas, por ejemplo, en el cómic después de la destrucción, huyen a la tierra y junto con Tony Stark construyen Asgardia, una versión flotante del mundo antiguo sobre la superficie de Braxton, Oklahoma.

Algo que no se puede ver en la versión cinematográfica es la unión de Asgard con Yggdrasil, aunque se menciona, jamás se explota su importancia; es un fresno gigante que conecta todos los reinos entre sí, sin él, cada reino estaría aislado.

