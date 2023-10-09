La época más horrorosamente divertida llega con el estreno Platinum de Los Locos Addams 1 y 2, y para consentirte, Azteca 7 y esta monstruosa familia tienen fabulosos regalos. ¡Ganar es súper fácil!

Solo tienes que subir una imagen súper creativa con el estilo Halloween donde aparezca "Dedos", el integrante favorito de la familia Addams, puedes montarlo en la foto, pedirle a alguien que te preste su mano o crearlo de cualquier material que se te ocurra, también deberás responder correctamente las preguntas que aparecerán en el formulario en donde subirás la foto, no olvides que ¡entre más original sea la imagen, más probabilidades tienes de ganar!

Cuando tengas la foto, deberás subirla a la App TV Azteca En Vivo, contestar correctamente las preguntas con tus datos correctos. Este primer paso correrá el lunes 9 de octubre y hasta el viernes 13 de octubre, pues al medio día elegiremos a los 6 finalistas, que serán aquellos con la imagen más original y que tengan las respuestas correctas.

¿Cómo participar?

A partir del lunes 9 y hasta el viernes 13 de octubre al medio día, los participantes podrán subir su imagen a la App TV Azteca En Vivo contestando correctamente todas las preguntas.

El domingo 15 de octubre, día de nuestro estreno Platinum, aparecerán los 6 finalistas en la App TV Azteca En Vivo, donde serán sometidos todo el día a votación. Las 3 imágenes más votadas serán las ganadoras.

Los ganadores se darán a conocer el martes 17 de octubre en las redes sociales de @aztecasiete.

1. MECÁNICA DE LA DINÁMICA:

a) Entra a la App de TV Azteca En Vivo.

b) Sube tu foto, responde las preguntas correctamente y llena todos los datos que te pide el formulario. Los 6 participantes con más creatividad al armar su imagen y tener las respuestas correctas pasarán a la siguiente etapa.

c) Durante todo el día del 15 de octubre, los finalistas podrán ser votados en la App TV Azteca En Vivo, los 3 con mayor número de votos serán los ganadores.

d) Si el ganador es contactado y no responde en dos horas, el incentivo será otorgado a otra persona que haya contestado correctamente y haya cumplido con los requerimientos de la dinámica.

2. SELECCIÓN DEL GANADOR:

La dinámica correrá el lunes 9 de octubre y cerrará el domingo 15 de octubre. Se elegirán a los posibles ganadores, ya que se hayan acreditado correctamente todos los pasos descritos en la dinámica. Una vez completado el proceso, los ganadores serán anunciados en las redes sociales de Azteca 7 el martes 17 de octubre.

3. INCENTIVO

3 kits con figuras de colección de Los Locos Addams: Funkos, 1 por ganador.

El incentivo se podrá sustituir por algún otro similar y equivalente.

4. OTRAS CONDICIONES

I. El (la) ganador(a) no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del incentivo (en su totalidad o en parte).

II. El (la) ganador(a) deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A.B. de C.V. (TV Azteca), cuando así se le indique, identificación oficial personal y domiciliada de él/ella y comprobante de domicilio, en caso de requerirlo.

III. No podrá ser ganador un participante que ya haya ganado en alguna otra dinámica emitida por TV Azteca en un plazo de 6 meses previos a la dinámica en proceso.

IV. En caso de ser elegidos, los participantes serán contactados vía telefónica para establecer los términos de la entrega de los kits para las carreras.

V. Esta dinámica es válida en la República Mexicana.

VI. Cada participante elegido como ganador, en caso de ser factible, será contactado para informarle del proceso de entrega de su premio.

VII. Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

VIII. TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a).

IX. TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto adicional a los incluidos en el incentivo, en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.

X. Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en https://www.tvazteca.com/politicas.html

XI. TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

XII. TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

XIII. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

XIV. TV Azteca podrá modificar el incentivo por algún otro similar y equivalente.

XV. La participación confirma la aceptación, autorización y reconocimiento que la información, videos y/o imágenes enviadas podrán ser utilizadas por TV AZTECA y/o cualquier tercero que esta designe, independientemente del uso total o parcial que se le destine haciéndose responsable el participante de todos los derechos que el registro genere.

5. RENUNCIA DEL INCENTIVO

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del incentivo por parte del ganador:

(i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al incentivo, por cualquier motivo.

(ii) Si no se puede contactarlo para entregar el incentivo en el plazo antes señalado.

(iii) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrá otorgar el incentivo al siguiente ganador legítimo en la lista de probables ganadores, el (los) cual (es) sería(n) seleccionado(s) de manera precautoria en el momento de la selección de los primeros ganadores.