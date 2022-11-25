Esta es la historia sobre la luchadora que se inspiró en Capitana Marvel.

¿Te imaginas convertirte en superhéroe? La sola idea de pensar que una persona con un trabajo normal podría tener poderes suena de película, ¿no? Un ejemplo perfecto es Capitana Marvel.

Este fin de semana te espero con una programación increíble y llena de emoción. Pero siguiendo con la anécdota, esta vez te presento la historia de Tegan Nox, la luchadora profesional que cumplió sus dos sueños, o tal vez tres sueños… Tener su trabajo ideal, convertirse en superheroína y pelear junto a su figura modelo: Capitana Marvel.

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¿Quién es Tegan Nox?

Tegan Nox es una luchadora profesional que a muy corta edad y gracias a su abuelo, comenzó su preparación para el mundo del Wrestling. Tegan fue haciéndose fama gracias a su don en el deporte.

Dato curioso: Tegan en realidad se llama Steffanie Rhiannon Newell, pero decidió adoptar dicho nombre artístico. En un entrevista la galesa confesó el origen del nombre que utilizaba, dando como respuesta:

Tegan es simplemente porque es un nombre común en galés y que significa juguete, mientras que el Nox es un hechizo de la franquicia del mago más famoso.

¿Cómo fue que pelearon juntas Tegan Nox y Capitana Marvel?

La galesa usó por años trajes inspirados en Capitana Marvel durante sus peleas, lo que llamó la atención de nuestra querida Brie Larson, la actriz que interpreta a Carol Danvers en Capitana Marvel.

Brie se contactó con la empresa con la que trabajaba en ese entonces Tegan, dando como resultado una colaboración entrenando las dos. Aunque el entrenamiento fue de manera virtual, tanto Tegan como Brie se mostraron emocionadas por conocerse la una a la otra, además de comunicar su admiración la una por la otra. Nox le dio unos cuantos tips a Brie para mejorar su técnica de interpretación en Capitana Marvel al momento de pelear, pues hablaron sobre incorporar a las rutinas movimientos de judo y lucha libre.

Si eres seguidor del deporte, sabrás de antemano que en diferentes ocasiones, Tegan ha hablado sobre la importancia que Capitana Marvel ha tenido en su vida, ya que la ha ayudado a salir de sus peores momentos.

Playing Carol Danvers is an honor for so many reasons, and today’s video with @TeganNoxWWE_ is another example of that. See a preview of the full workout and conversation on YouTube 🥰https://t.co/lMU9l0oSMj pic.twitter.com/uENs4Wt0ZO — Brie Larson (@brielarson) January 28, 2021

¿Qué te pareció? La verdad a mí me parece una historia fascinante y un verdadero sueño. Recuerda que ¡estás en el canal correcto!

