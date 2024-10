Mulán: La maravillosa Leyenda China que inspiró la película

La historia de Mulán es una de las favoritas de muchos, puesto que nos muestra la versión de una mujer valiente que decidió cambiar su destino, algo que despertó interés en miles de fanáticos en las historias de las princesas, pero esta no fue una princesa común, sino que fue una guerrera decidida que rompía alguna que otra regla.

Un Día Para Vivir | El ataque [VIDEO] Isela está a punto de recibir un premio muy importante por su trabajo por ser una docente ejemplar, pero su reloj de la vida ha empezado a sonar ¡Tic tac!

La película Mulán está basada en una leyenda China llamada “La balada de Hua Mulán”, la cual se remonta a las dinastías del Norte de China. La leyenda nos cuenta la historia de Mulán desde que era una pequeña niña, quien se une al ejército ocupando el lugar de su papá como guerrero, pues al no haber otro hombre mayor en la familia, él tendría que ir a la guerra. En la historia se cuenta que Mulán se fue por 12 años a la campaña militar y regresa con obsequios que le hizo el emperador por su arduo esfuerzo. A su regreso, la familia de la valiente guerrera le prepara un gran banquete para festejar y ella se arregla el cabello, se maquilla... Tiempo después sus compañeros de batalla la visitan y quedan totalmente asombrados, pues ellos jamás en doce años se dieron cuenta de que era realmente una mujer. La leyenda concluye con el matrimonio de Mulán con el marido que sus padres han elegido para ella.

La película ‘Mulán’ estrenada en el 2020, fue muy cuidadosa al respetar muchas tradiciones que marca la historia real, pues no hay personajes imaginarios o fantasiosos. Otro dato es que en la película no Mulán no tiene hermanos y en la historia real si los hay, solo que estos son mayores.

Otras versiones de ‘Mulán’

Existe una novela del siglo XVII llamada: “El romance histórico de las dinastías Sui y Tan”, en la que Mulán tiene un final totalmente distinto al que todos ya conocen, pues en algunos capítulos se habla sobre que al regreso de Mulán, ella se quita la vida. En otra versión, la guerrera revela su identidad de género para poder preservar su pureza y así evitar convertirse en Consorte del palacio, ¿Cuál es tu historia favorita de todas las versiones que existen de Mulán?

Te puede interesar: Los personajes más inolvidables que ha interpretado Ryan Reynolds

¿Quieres disfrutar de la película que revolucionó en el mundo de las princesas? ¡No te pierdas el Estreno Platinum de Mulán este domingo 20 de octubre por Azteca 7 ¡El canal correcto!