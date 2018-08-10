Azteca 7 te lleva a romper el hielo en un crucero por Alaska

La Era de Hielo: Choque de Mundos llega a los estrenos Platinum y hoy te traen un viaje increíble para ti y un acompañante, ¡sí! de nuevo te tenemos una gran experiencia preparada para que disfrutes de cada uno de los estrenos Platinum con nosotros.

Para participar en esta ocasión, lo único que tienes que hacer es lo siguiente:

Estate muy pendiente de la pantalla el 26 de agosto durante La Era deHielo: Choque de Mundos, porque ahí tendrás que contar cuántas nueces ves durante la transmisión ¡No te confundas! Sabrás muy bien cuáles son las pistas y cuáles son parte de la película.

Cuando hayan salido todas las pistas, te diremos en qué momento visitar nuestro sitio oficial para cumplir un reto y después enviarnos la prueba con el #RompeElHielo.

Haz el reto, mándanos la prueba de que lo cumpliste junto con el número de nueces usando el hashtag #RompeElHielo y podrás ser el ganador de un crucero por Alaska!

¿Estás listo? ¡No te pierdas La Era de Hielo: Choque de Mundos el próximo 26 de agosto en Platinum!

PERMISO SEGOBDGRTC/1423/18

I. Con fundamento en los artículos 27 fracciones XXI y XXXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4°, 5°; 217 fracción V, 229 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 9° fracción VI, 19, 20 y 21 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones en Radio y Televisión; y 25, fracciones I, XV y XX del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, por medio del presente escrito, solicito de la manera más atenta a esa H. Autoridad, tenga a bien conceder autorización a mi representada (El Promotor del Concurso) para celebrar un concurso denominado “AZTECA 7 TE LLEVA AROMPER EL HIELO EN UN CRUCERO POR ALASKA” (el “Concurso”), del cual su promoción y comunicación se llevará a cabo del 01 al 26 de agosto (La “Vigencia”), a través de Azteca 7, en los sitios de Internet http://www.azteca7.com/ y sus diferentes ramas y/o en otros sitios del grupo y sus filiales, así como en las cuentas oficiales de redes sociales del Canal, Facebook (https://www.facebook.com/aztecasiete), Twitter (@AztecaSiete) e Instagram (https://www.instagram.com/aztecasiete).UniversalMX su cuenta de Facebook Pictures Mñexico 7. erventor para hacer selecci

1. BASES:

Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de cualquier parte de la República Mexicana que hayan leído y aceptado las presentes Bases y Condiciones de este concurso.

En caso de que un menor de edad quiera participar, deberá estar acompañado de un mayor (18 años) ya que, en caso de ser ganador, solamente un mayor de edad puede recibir el premio.

2. MECÁNICA DEL CONCURSO:

Las personas participantes deben leer las bases y condiciones y aceptarlas, así como aceptar haber leído el Aviso de Privacidad, los cuales estarán disponibles en el sitio web oficial de Azteca 7.

Las personas participantes deberán contar con pasaporte vigente y visa vigente al momento de concursar y deberán ver la transmisión de la película “La Era De Hielo 5 Choque de Mundos” el domingo 26 de Agosto a las 10:00PM.

a) Durante la transmisión de la película, aparecerán imágenes de diferentes nueces.

b) Los participantes deberán contar el número de nueces que han aparecido a lo largo de la Transmisión.

c) Durante la Transmisión de la película, aparecerá una pleca al aire, indicando el momento en que los participantes deben entrar al sitio (http://www.azteca7.com). Una vez en el sitio los participantes encontraran 3 preguntas que deberán responder y enviar en un Tweet junto con el número de nueces que contaron. Es importante que al momento de enviar la respuesta, se utilice el hashtag #RompeElHielo

d) El ganador será aquel que envíe primero y de manera correcta el número de nueces y las 3 respuestas correctas.

e) El ganador será contactado por mensaje directo vía Twitter el día lunes 27 de Agosto. En caso de que el participante seleccionado no confirme los datos solicitados en el mensaje, en un plazo de 2 horas contadas a partir de la hora de envío indicada en el mensaje directo, TV Azteca se reservará el derecho de elegir a otro participante.

3. SELECCIÓN DEL GANADOR:

a) El día lunes 27 de Agosto el equipo de Azteca 7 en presencia de un supervisor de la Secretaría de Gobernación, hará la selección del ganador el día Para tales efectos, nos pondremos en contacto por teléfono con la personaprimer persona de cada lado de la fuerza que haya completado correctamente y cumpla con todas las bases y condiciones del concurso.

b) En caso de que alguna de las personas no pueda ser contactada, no cumpla con las bases y condiciones de este concurso, se procederá a elegir el siguiente participante en orden sucesivo.

c) Azteca 7, a través de un spot de TV y de sus cuentas oficiales de redes sociales, dará a conocer al ganador de este concurso del Jueves 2 al Domingo 5 de Agosto.

4. PREMIO

1 Viaje doble en crucero por Alaska

5. EXCLUSIONES:

El premio excluye transportación hacia y desde el aeropuerto de salida, alimentos y bebidas, atracciones, excursiones, tratamientos, visas, gastos personales y todo lo que no se expresó en el paquete de premio.El premio consiste únicamente en los elementos expuestos como “incluidos”.

Todo lo no especificado en estos términos y condiciones como “incluido” en el paquete de premios está “excluido”. El premio excluye (no se limita a): gastos, seguros de viaje por actividades no incluidas en el premio, gastos de efectivo, comidas, transporte adicional al mencionado como “incluido”, costo de visa, pasaportes, llamadas telefónicas, propinas, incidentes, souvenirs, seguridad y/o costos de salida. Todo lo excluido en este premio es total responsabilidad del ganador y su acompañante.

6. OTRAS CONDICIONES:

i. Una vez emitidos los boletos no son transferibles y no podrán volverse a emitir una vez comenzado el viaje. Boletos abiertos no pueden ser emitidos.

ii. Todos los elementos del premio están sujetos a disponibilidad, sin alternativa a ser entregados en efectivo. En caso de no haber disponibilidad, se podrán ofrecer experiencias y elementos de la misma naturaleza y/o valor. El premio es intransferible y no reembolsable. El ganador no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del premio (en su totalidad o en parte).

iii. Las fechas específicas de viaje y los acuerdos están sujetos a los viajes aéreos, vacaciones, fechas de disponibilidad restringida, y otras restricciones aplicables al premio y viaje. El viaje debe ocurrir dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de la selección del ganador del premio.

iv. Si el ganador no puede gozar del premio o elige participar en alguna o todas las partes del premio sin acompañantes, el premio se otorgará al ganador y cualquier remanente del premio se perderá y no podrá ser objeto de compensación adicional o alternativo.

v. Todos los elementos del premio deben ser redimidos al mismo tiempo, y no se permitirán cambios después de la confirmación de cualquier redención, el ganador perderá el paquete de premios sin compensación o responsabilidad adicional de la concesionaria. Dinero en efectivo no se otorgará en lugar del premio.

vi. Cualquier seguro o visas requeridos serán responsabilidad del ganador y sus acompañantes.

vii. El ganador deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A.B. de C.V., cuando así se le indique, identificación oficial personal y domiciliaria de él/ella y su acompañante y comprobante de domicilio.

viii. TV Azteca, S.A.B de C.V. se reserva el derecho de seleccionar a usuarios que hayan contestado de manera correcta la mecánica pero tengan una cuenta sin actividad, recientemente creada, sin uso y cuya actividad sea únicamente búsqueda de premios más allá de ser utilizada como red social.

7. RENUNCIA DEL PREMIO:

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del premio por parte del ganador:

(i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al premio, por cualquier motivo.

(ii) Si TV Azteca no puede contactarlo para entregar el premio.

(ii) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV AztecaS.A.B. de C.V. está de acuerdo en otorgar el premio al segundo ganador legítimo, el cual sería seleccionado a la par del primero, en presencia de un supervisor o supervisora de la Secretaría de Gobernación.

