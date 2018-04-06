¡Azteca 7 y Hotel Transylvania te llevan de crucero!

Revisa la mecánica del concurso:

1. BASES:

Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres a partir de los 21 años de edad, de cualquier parte de la República Mexicana que hayan leído y aceptado las presentes Bases y condiciones de este concurso.

2. MECÁNICA DEL CONCURSO:

Las personas participantes deben leer las bases y condiciones y aceptarlas, así como aceptar haber leído el Aviso de Privacidad, los cuales estarán disponibles en el sitio web oficial de Azteca 7, tedamosdequehablar.com/

a) Las personas participantes deberán ver la transmisión de la película Hotel Transylvania 2 (Título Original: Hotel Transylvania 2) por Azteca 7 el domingo 29 de abril del 2018.

b) Al iniciar la transmisión de Hotel Transylvania 2 por Azteca 7, los participantes deberán entrar al sitio tedamosdequehablar.com/ desde cualquier computadora o dispositivo móvil.

c) Durante la transmisión de la película, aparecerán en la parte inferior de la pantalla 10 preguntas relacionadas con la trama y/o Personajes de Hotel Transylvania 2 cada una de las preguntas al aire tendrá una duración de 30 segundos.

d) Durante la aparición de estas preguntas en televisión los participantes deberán contestar en el sitio tedamosdequehablar.com/ correctamente, cada una de las preguntas. Las preguntas serán de opción múltiple donde se tendrán 3 posibles respuestas, solo una será la correcta. Las 3 opciones de respuesta podrán contener texto e imágenes, podrán contener frases célebres con texto o imágenes. Las preguntas en el sitio web (tedamosdequehablar.com), tendrán una duración igual a la de la pantalla de televisión: 30 segundos. Al concluir estos 30 segundos no existirá opción para regresar a la pregunta anterior.

e) Los participantes deberán:

1.- Responder las 10 preguntas de manera correcta

2.- Llenar el formulario con todos sus datos de contacto

3.- Explicar por qué quieren ganarse el viaje

f) El ganador será aquel que tenga el 100% de respuestas correctas y haya contestado de la forma más original a la pregunta ¿Por qué quisieran ganarse el viaje?

3. SELECCIÓN DEL GANADOR:

a) El equipo de Azteca 7 hará la selección del ganador el día lunes 30 de abril de 2018. Para tales efectos, nos pondremos en contacto por teléfono con la persona que haya contestado de manera correcta las 10 preguntas, siempre y cuando cumpla con todas las bases y condiciones de este concurso, dicho usuario se hará acreedor al premio.

b) En caso de que la persona participante que haya obtenido el 100% de puntuación no cumpla con alguna de las bases y condiciones de este concurso, en presencia del supervisor de la Secretaría de Gobernación se procederá a contactar a la segunda persona que haya contestado de manera correcta las 10 preguntas, y así sucesivamente hasta dar cumplimiento a la selección del ganador legitimo de este concurso.

c) En caso de que alguna de las personas no pueda ser contactada, se procederá a llamar a la siguiente persona participante que hayan concluido asertivamente la prueba.

d) Azteca 7, a través de un spot de TV y de sus cuentas oficiales de redes sociales, dará a conocer al ganador de este concurso del martes 1 de mayo y hasta el domingo 6 de mayo 2018.

4. PREMIO

Viaje en crucero por el Caribe para 4 personas (2 adultos y 2 niños menores de 16).

a) Vuelos:

Vuelo redondo en clase turista para el ganador y sus 3 acompañantes del aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Miami, Florida o Fort Lauderdale, Florida. Es necesario considerar la posibilidad de que el vuelo incluya escala(s). No se permite ninguna escala no especificada, y no está permitida la extensión de la estancia. El ganador y sus acompañantes deben viajar al mismo tiempo y salir desde la misma ciudad capital.

b) Transportación:

Se incluye transporte terrestre en el puerto de llegada y de salida.

c) Alojamiento:

(i) 2 Noches en hotel de lujo (una en la llegada y otra en la salida) en el puerto y 6 noches en una habitación interior familiar a bordo de un crucero en el Este del Caribe (Fort Lauderdale) o el Oeste del Caribe (Miami). Incluye renta de la habitación e impuestos.

(ii) Plan todo incluido a bordo: Alimentos en restaurantes a bordo, Entretenimiento (Incluye una variedad de shows en vivo, parque acuático, facilidades deportivas al aire, club infantil y entretenimiento para adultos y familiar).

(iii) Manejo especial para el ganador: Incluye traducción de la correspondencia del ganador y los documentos de viaje en caso de ser necesario, comunicación en el idioma de su preferencia. Asistencia para los tours y atracciones de los destinos de su premio.

(iv) Por lo menos uno de los viajeros debe ser mayor de 21 años y debe tener tarjeta

de crédito o débito para poder registrarse en el hotel.

(v) El alojamiento de hotel no incluye imprevistos, propinas, llamadas telefónicas o cualquier otro gasto personal en el que se incurra durante el alojamiento.

d) Otras inclusiones del premio:

(i) Tratamiento en spa válido para cada adulto con el valor de $100 dólares americanos cada uno.

(ii) Crédito a bordo de $500 dólares americanos únicamente para el ganador.

5. EXCLUSIONES:

El premio excluye transportación hacia y desde el aeropuerto de salida, alimentos y bebidas, atracciones, excursiones, tratamientos, visas, gastos personales y todo lo que no se expresó en el paquete de premio. Todos los elementos del premio están sujetos a disponibilidad, en caso de no haberla, experiencias y elementos de la misma naturaleza y valor pueden ser ofrecidos.

El premio consiste únicamente en los elementos expuestos como “incluidos”.

Todo lo no especificado en estos términos y condiciones como “incluido” en el paquete de premios está “excluido”. El premio excluye (no se limita a): gastos, seguros de viaje por actividades no incluidas en el premio, gastos de efectivo, comidas, transporte adicional al mencionado como “incluido”, costo de visa, pasaportes, llamadas telefónicas, propinas, incidentes, souvenirs, seguridad y/o costos de salida. Todo lo excluido en este premio es total responsabilidad del ganador y su acompañante.

De ninguna manera podrán participar personas que trabajen directa o indirectamente dentro de alguna empresa ligada a Grupo Salinas, así mismo tampoco podrán participar ni ser acreedores al premio familiares cercanos o conocidos de trabajadores de Grupo Salinas.

6. OTRAS CONDICIONES:

i. Los arreglos de viaje deben ser hechos a través de la concesionaria.

ii. Una vez emitidos los boletos no son transferibles y no podrán volverse a emitir una vez comenzado el viaje. Boletos abiertos no pueden ser emitidos.

iii. Todos los elementos del premio están sujetos a disponibilidad, sin alternativa a ser entregados en efectivo. En caso de no haber disponibilidad, se podrán ofrecer experiencias y elementos de la misma naturaleza y/o valor. El premio es intransferible y no reembolsable. El ganador no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del premio (en su totalidad o en parte).

iv. Las fechas específicas de viaje y los acuerdos están sujetos a los viajes aéreos, vacaciones, fechas de disponibilidad restringida, y otras restricciones aplicables al premio y viaje. El viaje debe ocurrir dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de la selección del ganador del premio.

v. El crucero será un Carnival Cruise Liner, la salida del crucero y el itinerario dependerán de la fecha de salida, las fechas disponibles de salida y las rutas serán compartidas por la concesionaria al momento de notificar al ganador e incluirán al menos 1 salida por mes. El itinerario corresponderá al Este del Caribe (desde Fort Lauderdale) o al Oeste del Caribe (desde Miami) e incluirá al menos 3 puertos.

vi. El ganador debe contactar a TV Azteca con 3 fechas de preferencia para viajar, con 6 semanas de anticipación a la fecha de viaje. El premio no puede redimirse en Navidad, Año Nuevo, vacaciones o días feriados del país de salida y/o llegada.

vii. El entretenimiento a bordo puede variar. Los tratamientos de spa incluidos son de un valor de $100 dólares por persona incluyendo propina, los tratamientos pueden variar dependiendo el crucero y pueden no estar disponibles. Todas las experiencias se llevarán a cabo en Inglés y en Español.

viii. Todos los elementos del premio deben ser redimidos al mismo tiempo, y no se permitirán cambios después de la confirmación de cualquier redención, el ganador perderá el paquete de premios sin compensación o responsabilidad adicional de la concesionaria. Dinero en efectivo no se otorgará en lugar del premio.

ix. Todos los viajeros requieren un pasaporte y visa vigentes por al menos 6 meses previos a la fecha de viaje. Cualquier seguro o visas requeridos serán responsabilidad del ganador y sus acompañantes.

¡Participa por este fascinante viaje por el Caribe!

Azteca 7, ¡Te Damos De Qué Hablar!