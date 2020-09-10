La mejor forma de ayudarnos es invitando a tus conocidos a cuidar del medio ambiente y de las especies animales y vegetales con las que convivimos día a día, recuerda que este mundo es la casa de miles de especies y que entre todos, podemos hacer buenas acciones para cuidar nuestro planeta.

Para más información sobre donaciones al Campamento Tortuguero “El Callejón” te invitamos a visitar nuestra página de Facebook o mandar un mensaje al número 22 82 06 02 22.

El Campamento Tortuguero “El Callejón” se encuentra en la Carretera Federal #180, KM 102 Tramo Nautla-Cardel, 93800 Nautla, Veracuz, dentro del Hotel Istirinchá. Formamos parte de la red de protección a las tortugas marinas a partir del año 2002 con clave CONV– DGVS/CPCTM-057-VER-002 con el fin de proteger un área de 10 Km de playa.

En el campamento se hacen actividades de estadística, investigación, conservación y de educación ambiental para crear conciencia principalmente en niños y jóvenes de la necesidad de conservar estos milenarios reptiles.

Importancia de los campamentos tortugueros

En varios países del mundo las tortugas son cazadas por su carne o caparazón, sus huevos son robados de los nidos para ser comidos o vendidos en mercados negros principalmente. La contaminación de las playas y mares daña también a las poblaciones de tortugas. Muchas tortugas quedan atrapadas en las redes de pesca o comen bolsas de plástico en el mar que confunden con medusas y mueren ahogadas. Es por ello que los campamentos tortugueros como “El Callejón” son un baluarte para la conservación de diferentes especies de tortugas que sufren la misma situación en todo el mundo con la esperanza de ayudar a la especie a no desaparecer de la tierra.