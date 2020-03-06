¡Conviértete en un guardián de otra galaxia! Adopta un amigo de otra especie y sé parte de esta gran iniciativa de Platinum.

¡Un amigo de otra especie te espera para recibir mucho amor! Solo tienes que seguir AHORA nuestra transmisión de "Guardianes de la Galaxia Vol. 2", durante la película aparecerán en pantalla y en las redes sociales de Azteca Siete @AztecaSiete fotos de mascotas rescatadas que ahora están en busca de un hogar, ¡de un guardián! ¡Tú puedes ser uno de ellos! ¿Quieres saber cómo?

¡Es muy sencillo! Súmate a esta causa utilizando el hashtag #GuardiánDeUnaGalaxia, síguenos en nuestras redes sociales oficiales (@AztecaSiete), a través de ellas podrás conocer a algunos de los peludos que necesitan un hogar. Si estás interesado en ser el guardián de uno de ellos, ya sea adoptándolo, donando alimento, etc, ¡te facilitamos el contacto de dos representantes los cuales tienen enlace con las diferentes comunidades a lo largo de la república mexicana! ¡Ponte en contacto con ellos para hacer todo el proceso!

Rescatistas:

Unidos por una misión:

Responsable: Isabel Medina- Cel: 5545502662

https://www.facebook.com/isabel.medina.351



Apoyo Croquetón:

Responsable: Verónica Gallegos - Cel: 55 21373372

https://www.facebook.com/groups/1518173988492665/?tn-str=*F

Azteca 7 se compromete con esta gran iniciativa aportando todos sus canales de comunicación para los fines de la campaña, pero no se hace responsable de los procesos de adopción. Para más información ponerse en contacto con las fundaciones.