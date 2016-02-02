Ell@s se llevaron los packs con las mejores películas de Channing Tatum
Azteca 7 estrenó ‘La Caída de la Casa Blanca’ el pasado domingo 31 de enero
El pasado domingo 31 de enero, Azteca 7 estrenó 'La Caída de la Casa Blanca'. Por este motivo, planteamos una dinámica para regalar diez packs con cuatro de las películas del actor Channing Tatum a los primeros en responder correctamente a las tres preguntas que hicimos en pantalla durante la emisión de la película.
Las preguntas fueron las siguientes:
P1 ¿De qué se disfraza el hombre que pone la bomba en el Capitolio?
R1 De conserje
P2 ¿A qué lugar va Emily Cale antes del ataque a la Casa Blanca?
R2 Al baño
P3 ¿Cuál es el apellido del Presidente James?
R3 Sawyer
Los diez primeros en contestar correctamente fueron:
@Ortunho24
@Chuuymz
@7Ferdinand
@yezziqa09
@Patbarruet
@ohhmyperro
@IvanChavz
@cristian0911191
@lostapunk
@Rachel77219
Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/platinum a través de la web, Facebook y Twitter.
Nota: El kit será enviado al domicilio de las afortunados si viven fuera del D.F. o del área metropolitana. En caso contrario, deberán recogerlo en la mensajería de Azteca Ajusco de lunes a viernes, en horario de 9:00 am a 7:00 pm. La dirección es Periférico Sur 4121, Colonia Fuentes del Pedregal, Tlalpan, 14141, Ciudad de México. Tendrán hasta el miércoles 2 de marzo para venir por él. En caso de no poder recogerlo personalmente, podrán autorizar a alguien para que pueda hacerlo en su lugar.