Ell@s se llevaron los packs con las mejores películas de Channing Tatum

El pasado domingo 31 de enero, Azteca 7 estrenó 'La Caída de la Casa Blanca'. Por este motivo, planteamos una dinámica para regalar diez packs con cuatro de las películas del actor Channing Tatum a los primeros en responder correctamente a las tres preguntas que hicimos en pantalla durante la emisión de la película.

Las preguntas fueron las siguientes:

P1 ¿De qué se disfraza el hombre que pone la bomba en el Capitolio?

R1 De conserje



P2 ¿A qué lugar va Emily Cale antes del ataque a la Casa Blanca?

R2 Al baño



P3 ¿Cuál es el apellido del Presidente James?

R3 Sawyer







Los diez primeros en contestar correctamente fueron:

@Ortunho24

@Chuuymz

@7Ferdinand

‏@yezziqa09

@Patbarruet

@ohhmyperro

@IvanChavz

@cristian0911191

@lostapunk

@Rachel77219



Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/platinum a través de la web, Facebook y Twitter.

Nota: El kit será enviado al domicilio de las afortunados si viven fuera del D.F. o del área metropolitana. En caso contrario, deberán recogerlo en la mensajería de Azteca Ajusco de lunes a viernes, en horario de 9:00 am a 7:00 pm. La dirección es Periférico Sur 4121, Colonia Fuentes del Pedregal, Tlalpan, 14141, Ciudad de México. Tendrán hasta el miércoles 2 de marzo para venir por él. En caso de no poder recogerlo personalmente, podrán autorizar a alguien para que pueda hacerlo en su lugar.