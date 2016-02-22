Ell@s tomarán una clase de defensa personal en compañía de Natalia Valenzuela

Chicas armadas y peligrosas

El pasado domingo 21 de febrero, Azteca 7 estrenó 'Chicas armadas y peligrosas'. Por este motivo, planteamos una dinámica para regalar 12 boletos dobles para una clase de defensa personal en compañía de la conductora de nuestro espacio, Natalia Valenzuela.

Pero, ¿cómo podías participar? Fue muy fácil. Si te identificas con Sarah o con Shannon (Bullock y McCarthy), seguro tienes un complemento perfecto. Tenías que contarnos quién es y usar el hashtag #ArmadasYPeligrosas para decirnos en un tuit una razón por la que tu amigo más opuesto a ti, se convirtió en el mejor de todos. Las 12 personas que más veces usaron el hashtag, dándonos el mayor número de razones, se llevaron uno de los pases. También tenías que seguirnos y mencionar la cuenta de Platinum en cada tuit.

Los doce usuarios que más tuitearon de ese modo fueron:

@SoyPeyote

@SantiiReal

@princesasalfaro

@LAEVICKY

@JosafatGuillen

@jona_gmc

@herodriguezl35

@ChristianBegin5

@angel3229

@ali_leal

@alanale88287474

@AareelisHdez

Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/platinum a través de la web, Facebook y Twitter.

Nota: Si tu perfil aparece en la lista, nos pondremos en contacto contigo a través de un mensaje directo en Twitter. La convivencia se realizará el 27 de febrero a la 1:00 pm en las instalaciones de Sigma Defense (Acuario #7, casi esquina con Eje 8, Colonia Prado Churubusco, Ciudad de México). La producción proporcionará transporte desde las instalaciones de Azteca Ajusco. Los menores de edad deberán viajar acompañados por un adulto.