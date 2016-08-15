Ellos consiguieron boletos para el gotcha con el estreno de ‘Los Indestructibles 3'

El pasado domingo 14 de agosto, Azteca 7 estrenó 'Los Indestructibles 3'. Por este motivo, planteamos una dinámica para regalar 3 boletos dobles para Gotchamanía Ajusco y la mochila oficial de la película.

Pero, ¿cómo podías participar? Fue muy fácil. Debías crear una imagen comparativa de tu grupo de amigos en el pasado y en la actualidad (un buen ejemplo sería la imagen que encabeza la nota). Seguidamente, tenías que compartirla en Twitter mencionando la cuenta de @AztecaPlatinum y el hashtag #SoyIndestructible.

Los tres primeros participantes en tuitear la foto durante el estreno de ‘Los Indestructibles 3’ en Azteca 7, que cumplieron con todos los requisitos, consiguieron un boleto doble para Gotchamanía Ajusco y dos mochilas de la película. Ellos fueron: @alerusherbtr, @cruzfran0 y @mgonzmor.

Además, los dos siguientes participantes en tuitear la foto, cumpliendo con todos los requisitos, se llevaron dos de estas mochilas. Ellos fueron: @SantiiReal y @aleemontiel10.

Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/platinum a través de la web, Facebook y Twitter.