¡Esta experiencia Platinum será emocionante! Diviértete con ‘Alvin y Las Ardillas: Aventura Sobre Ruedas’ y lleva a casa un scooter eléctrico.

¡Prepárate para nuestro estreno Platinum de este mes de marzo y también alístate para el futuro! Conoce las 10 razones para elegir UNIDEP.

Una vez que conociste las poderosas razones para elegir UNIDEP, llegó el momento de hablarte de la próxima experiencia Platinum para que puedas competir para llevar a casa uno de los scooter que tenemos para ti.

¡Presta atención y toma nota para que puedas participar!

El domingo 31 de Marzo a las 10 pm sintoniza nuestro estreno Platinum 'Alvin y las Ardillas, Aventura Sobre Ruedas'.

Durante la transmisión de 'Alvin y las Ardillas, Aventura Sobre Ruedas' te invitaremos a ingresar a nuestro sitio: www.azteca7.com para responder el quiz de nuestro Estreno Platinum.

Deberás ingresar tus datos y los primeros 7 en contestar correctamente se podrán llevarse a casa un scooter.

¡No olvides consultar antes las bases!

PERMISO SEGOB: DGRTC/1423/18

I. Con fundamento en los artículos 27 fracciones XXI y XXXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4°, 5°; 217 fracción V, 229 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 9° fracción VI, 19, 20 y 21 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones en Radio y Televisión; y 25, fracciones I, XV y XX del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, por medio del presente escrito, solicito de la manera más atenta a esa H. Autoridad, tenga a bien conceder autorización a mi representada (El Promotor de la Dinámica) para celebrar una dinámica denominado “AZTECA 7”

BASES:

Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de cualquier parte de la República Mexicana que hayan leído y aceptado las presentes Bases y Condiciones de esta dinámica.

En caso de que un menor de edad quiera participar, deberá estar acompañado de un mayor (18 años) ya que, en caso de ser ganador, solamente un mayor de edad puede recibir el incentivo.

1. MECÁNICA DE LA DINÁMICA:

Los participantes deben leer las bases y condiciones y aceptarlas, los cuales estarán disponibles en el sitio web oficial de Azteca 7.

Los participantes deberán ver la transmisión de la película “Alvin y las Ardillas Aventura sobre Ruedas” el domingo 31 de marzo a las 10:00PM.

a) Durante la transmisión de “Alvin y las Ardillas Aventura sobre Ruedas”, aparecerá un mensaje en pantalla indicando el momento en dónde deberás entrar a www.azteca7.com

b) En www.azteca7.com tendrás que contestar correctamente un Quiz que consta de 10 preguntas sobre UNIDEP https://unidep.mx/

Los ganadores serán los 7 primeros en responder correctamente las 10 preguntas. Recuerda llenar correctamente tus datos de contacto para que podamos comunicarnos contigo en caso de ser uno de los ganadores.

2. SELECCIÓN DEL GANADOR:

a) El equipo de Azteca 7 en presencia de un supervisor de la Secretaría de Gobernación, hará la selección de los ganadores el día lunes 1 de abril. Para tales efectos, nos pondremos en contacto por teléfono con el(los) participante(s) que haya(n) completado correctamente la dinámica y cumpla(n) con todas las bases y condiciones.

b) En caso de que alguno de los participantes no pueda ser contactado o no cumpla con las bases y condiciones de esta dinámica, se procederá a elegir el siguiente participante en orden sucesivo.

3. INCENTIVO

7 Scooter Eléctricos

4. OTRAS CONDICIONES

I. El (los) ganador(es) no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del incentivo (en su totalidad o en parte).

II. El (los) ganador(es) deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A.B. de C.V., cuando así se le indique, identificación oficial personal y domiciliaria de él/ella y su acompañante y comprobante de domicilio, en caso de requerirlo.

III. TV Azteca, S.A.B de C.V. se reserva el derecho de seleccionar a usuarios que hayan contestado de manera correcta la mecánica pero tengan una cuenta sin actividad, recientemente creada, sin uso y cuya actividad sea únicamente búsqueda de incentivos más allá de ser utilizada como red social.

IV. TV Azteca, S.A.B de C.V. se reserva el derecho de seleccionar a usuarios que ya hayan ganado en alguna otra dinámica emitida por Azteca 7 en un marco de 6 meses previos al dinámica en proceso.

V. Los participantes deberán seguir la cuenta de Twitter de @AztecaSiete, de lo contrario no podrán ser contactados por mensaje directo.

VI. Sólo se tomarán en cuenta los perfiles participantes con visibilidad pública, las cuentas privadas quedarán descartadas de todas las dinámicas.

VII. Esta dinámica es válida en la República Mexicana.

VIII. Los afortunados que sean elegidos, en caso de ser factible, podrán recoger el incentivo en la fecha que se les indique cuando sean contactados, en las instalaciones de TV Azteca Ajusco (Periférico Sur 4121, col. Fuentes del Pedregal, C.P. 14140, Ciudad de México) en un horario de 12:00 a 16:00 horas, si es que viven en la Ciudad de México o Área Metropolitana. Los seleccionados que sean del Interior de la República Mexicana, serán informados del proceso de entrega cuando sean contactados.

IV. NO está permitido el uso de bots. Se verificará la veracidad de las cuentas participantes.

X. Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

XI. TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a). Del mismo modo, si se recibe una cantidad inferior a 10 participantes, se podrá dar la dinámica por desierta, sin tener la obligación de entregar el incentivo.

XII. TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.

XIII. Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en http://static.azteca.com/politicas.html

XIIII. TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

XV. TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

XVI. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

5. RENUNCIA DEL INCENTIVO

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del incentivo por parte del ganador:

(i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al incentivo, por cualquier motivo.

(ii) Si TV Azteca no puede contactarlo para entregar el incentivo en el plazo antes señalado.

(ii) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrá otorgar el incentivo al siguiente ganador legítimo en la lista de probables ganadores, el (los) cual (es) sería(n) seleccionado(s) de manera precautoria en el momento de la selección de los primeros ganadores en presencia de un supervisor o supervisora de la Secretaría de Gobernación.