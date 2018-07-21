¡Estreno Platinum! Star Wars: El Despertar de la Fuerza

Azteca 7 y Platinum trae para ti, Star Wars: El Despertar de la Fuerza. Recuerda que puedes participar por un viaje a Europa en la dinámica que tendremos a través de nuestras redes sociales, ¡conoce la dinámica aquí!

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En Star Wars: El Despertar de la Fuerza, treinta años después de la victoria de la Alianza Rebelde sobre la segunda Estrella de la Muerte, la galaxia está todavía en guerra. Una nueva República se ha constituido, pero una siniestra organización, la Primera Orden, ha resurgido de las cenizas del Imperio Galáctico. A los héroes de antaño, que luchan ahora en la Resistencia, se suman nuevos héroes: Poe Dameron, un piloto de caza; Finn, un soldado desertor de la Primera Orden; Rey, una joven chatarrera y BB-8, un androide rodante. Todos ellos luchan contra las fuerzas del mal encabezada por el capitán Phasma y Kylo Ren.

Recuerda que este domingo 29 de julio, tienes una cita en Azteca 7 y participa por un viaje a Europa a través de nuestras redes sociales. #SienteLaFuerza