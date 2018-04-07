Hotel Transylvania 2, ¡estreno 29 de abril!

Muy pronto Platinum trae para ti, “Hotel Transylvania 2”, una increíble historia de dibujos animados producida por Sony Pictures Animation. Hotel Transylvania 2, es la secuela de la película de 2012, Hotel Transylvania. Está dirigida por Genndy Tartakovsky y escrita por Robert Smigel y Adam Sandler.

La historia tiene lugar siete años después de la primera película, en esta ocasión, las reglas cambian, y la rígida norma establecida en el Hotel Transylvania por Drácula de “sólo para monstruos” se ha suprimido y se aceptan también huéspedes humanos. Lo que preocupa al conde es que su adorable nieto Dennis, medio humano y medio vampiro, no da señal alguna de vampirismo.



Aprovechando que Mavis ha ido a visitar a sus suegros humanos, Drácula recluta a sus amigos Frank, Murray, Wayne y Griffin para hacer que Dennis pase por un campamento de “entrenamiento de monstruos”. Lo que ignoran es que Vlad, el gruñón padre de Drácula, está a punto de llegar al hotel. Y cuando descubra que su bisnieto no es de sangre pura y que los humanos pueden frecuentar el establecimiento, las cosas se complicarán.

No te pierdas esta increíble historia que Platinum trae para ti, ¡estreno 29 de abril por Azteca 7!