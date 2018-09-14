¡Llévate Entradas al Cine con Universidad Icel y Platinum!

El disfrutar del séptimo arte es de las experiencias más divertidas y culturales que puedes aprovechar. La gran saga de Los Vengadores saben perfectamente de que estamos hablando, es por eso que Universidad Icel y Platinum tienen para ti un pase doble VIP para ir al cine de tu preferencia y ver la película que más te guste.

Lo único que tienes que hacer para llevarte estos pases es ver la película “Los Vengadores la Era de Ultrón” este domingo 23 de Septiembre por Azteca 7.

El lunes 24 en el sitio oficial de Platinum lanzaremos una trivia acerca de la película y si eres de los primeros en contestar correctamente todas las preguntas ¡Las entradas son tuyas!.

Las bases de la dinámica son:

• Solo podrán participar mayores de edad

• Los participantes deberán entrar al sitio oficial de Platinum (azteca7.com/Platinum) el día 24 de septiembre y contestar correctamente el cuestionario de "Los Vengadores: Era de Ultrón", tomar una captura de pantalla de haber respondido todas las preguntas correctamente.

• El afortunado deberá seguir la cuenta de Twitter de Azteca 7 @AztecaSiete y mandar un twett a la cuenta con la captura de pantalla utilizando el #EstudiantesQueInspiran #VengadoresUnidos

• Esta dinámica es válida sólo en la Ciudad de México y Área Metropolitana.

• El elegido será notificado a través de mensaje directo en Twitter el día 25 de septiembre de 2018.**

* Si el participante seleccionado no responde al mensaje directo enviado por TV Azteca confirmando e indicando la película que desea ver en el cine de su preferencia en un plazo máximo de 2 horas contadas a partir de la hora de envío indicada en el mensaje directo, TV Azteca se reservará el derecho de elegir al participante que haya ocupado el siguiente lugar conforme al conteo de mensajes llevado a cabo por TV Azteca.

*** Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en http://static.azteca.com/politicas.html