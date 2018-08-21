¡Llévate un increíble kit de La Era de Hielo: Choque de Mundos!

Nuestro estreno Platinum está a punto de llegar, y porque queremos consentirte, tenemos para ti un increíble Kit de La Era de Hielo: Choque de Mundos, el cual puede incluir:

Pelota de Playa

Bola de Nieve

Bolsa

Película de La Era de Hielo

Cobija

Stickers

¿Quieres tener uno de estos increíbles kits? Lo único que tienes que hacer es contestar correctamente una trivia que publicaremos en nuestro sitio el 21 de agosto ¡Del 22 al 24 de agosto tendremos ganadores! Tienes que estar muy pendiente, ya que en cuanto veas el posteo en Twitter donde indiquemos que es momento de mandar el testigo de que obtuviste el resultado correcto en la trivia junto con el hashtag #RompeElHielo.

1. BASES:

Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de cualquier parte de la República Mexicana que hayan leído y aceptado las presentes Bases y Condiciones de este concurso.

En caso de que un menor de edad quiera participar, deberá estar acompañado de un mayor (18 años) ya que, en caso de ser ganador, solamente un mayor de edad puede recibir el premio.

2. MECÁNICA DEL CONCURSO:

Las personas participantes deben leer las bases y condiciones y aceptarlas, así como aceptar haber leído el Aviso de Privacidad, los cuales estarán disponibles en el sitio web oficial de Azteca 7.

a) En el sitio azteca7.com/PLATINUM el día miércoles 22 de agosto se publicará un quiz con 5 preguntas que deben contestar correctamente

b) Los participantes deberán tomar una captura de pantalla de haber obtenido todas las respuestas correctas

c) Del 22 al 24 de agosto se hará una publicación en el Twitter de Azteca Siete donde se indique que ahí deben enviar sus resultados con el hashtag #RompeElHielo

d) Los ganadores serán aquellos que envíen primero y de manera correcta la captura de pantalla del quiz con todas las respuestas correctas

e) Miércoles 22 de agosto 2 ganadores, jueves 23 de agosto 2 ganadores, viernes 24 de agosto 3 ganadores.

3. SELECCIÓN DEL GANADOR:

a) Los días miércoles 22 de agosto, jueves 23 de agosto y viernes 24 de agosto se contactará a los ganadores; 2 el miércoles, 2 el jueves y 3 el viernes.

b) En caso de que alguna de las personas no pueda ser contactada, no cumpla con las bases y condiciones de este concurso, se procederá a elegir el siguiente participante en orden sucesivo.

4. PREMIO 1 Pelota de Playa

1 Bola de Nieve

1 Bolsa

1 Película de La Era de Hielo

1 Cobija

1 Paquete de Stickers

• Los participantes deberán seguir la cuenta de Twitter de @AztecaSiete, de lo contrario NO podrán ser contactados.

• Esta dinámica es válida en la Ciudad de México, Área Metropolitana y el interior de la República Mexicana.

• Los afortunados que sean elegidos podrán recoger el incentivo en las instalaciones de TV Azteca Ajusco (Periférico Sur 4121, col. Fuentes del Pedregal, C.P. 14140, Ciudad de México*) en un horario de 12:00 a 16:00 horas en la fecha que se les indique cuando sean contactados, si es que viven en la Ciudad de México o Área Metropolitana. Los seleccionados que sean del interior de la República Mexicana, serán informados del proceso de entrega cuando sean contactados.

•NO está permitido el uso de bots. Se verificará la veracidad de las cuentas participantes.***

•Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

•Quedarán eliminados los usuarios que ya hayan obtenido algún premio por parte de TV Azteca en los últimos 12 meses

•Los elegidos serán notificados a través de mensaje directo en Twitter hasta tres días hábiles después de haberse realizado la dinámica.

•TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a). Del mismo modo, si se recibe una cantidad inferior a XX participantes, se dará la dinámica por desierta, sin tener la obligación de entregar el incentivo.

* TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca.

** Si el seleccionado no responde al mensaje directo enviado por TV Azteca confirmando su asistencia en un plazo máximo de 2 horas contadas a partir de la hora de envío indicada en el mensaje directo, TV Azteca se reservará el derecho de elegir al participante que haya ocupado el siguiente lugar conforme al conteo de mensajes llevado a cabo por TV Azteca.

*** Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en http://static.azteca.com/politicas.html