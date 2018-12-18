Nuestra pantalla se llenará de emociones con Intensamente, y nuestros amigos de Icel quieren que te vayas gratis al cine.  

Lo único que tienes que hacer para llevarte estos pases es ver la película “Intensamente” este domingo 23 de diciembre por Azteca 7.

El lunes 24 en el sitio oficial de Platinum lanzaremos una trivia relacionada con esta entrega de Pixar y nosotros nos pondremos en contacto contigo si eres el primero en contestar correctamente y demostrarlo sobre el posteo en Twitter con una captura de pantalla.

Las bases de la dinámica son: