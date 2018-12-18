Nuestra pantalla se llenará de emociones con Intensamente, y nuestros amigos de Icel quieren que te vayas gratis al cine.
¡#EscribeTusOportunidades y ve al cine gratis! Aquí te decimos lo que tienes que hacer para que se rifen con los boletos.
Lo único que tienes que hacer para llevarte estos pases es ver la película “Intensamente” este domingo 23 de diciembre por Azteca 7.
El lunes 24 en el sitio oficial de Platinum lanzaremos una trivia relacionada con esta entrega de Pixar y nosotros nos pondremos en contacto contigo si eres el primero en contestar correctamente y demostrarlo sobre el posteo en Twitter con una captura de pantalla.
Las bases de la dinámica son:
- Los participantes deberán seguir la cuenta de Twitter de @AztecaSiete, de lo contrario no podrán ser contactados.
- Solo podrán participar mayores de edad.
- El elegido será notificado a través de mensaje directo en Twitter el día 24 de dicimebre de 2018.
- Los participantes deberán contestar un cuestionario en el sitio oficial de Platinum.
- El afortunado deberá seguir la cuenta de Twitter de Azteca 7 @AztecaSiete y tomar captura de pantalla de haber respondido todas las preguntas correctamente sobre el posteo que anuncie la dinámica usando los hashtags: #EstudiantesQueInspiran y #HoyAndo.
- Esta dinámica es válida sólo en la Ciudad de México y Área Metropolitana.
- Si el participante seleccionado no responde al mensaje directo enviado por TV Azteca confirmando e indicando la película que desea ver en el cine de su preferencia en un plazo máximo de 24 horas contadas a partir de la hora de envío indicada en el mensaje directo, TV Azteca se reservará el derecho de elegir al participante que haya ocupado el siguiente lugar conforme al conteo de mensajes llevado a cabo por TV Azteca.
- El tuit debe estar como respuesta del posteo del tuit de Azteca 7.
- Solo se puede ser seleccionado una vez por usuario durante toda la dinámica.
- Los afortunados que sean elegidos podrán recoger el incentivo en la fecha que se les indique cuando sean contactados, en las instalaciones de TV Azteca Ajusco (Periférico Sur 4121, col. Fuentes del Pedregal, C.P. 14140, Ciudad de México) en un horario de 12:00 a 16:00 horas, si es que viven en la Ciudad de México o Área Metropolitana.
- NO está permitido el uso de bots. Se verificará la veracidad de las cuentas participantes.
- Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.
- TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a). Del mismo modo, si se recibe una cantidad inferior a 10 participantes, se podrá dar la dinámica por desierta, sin tener la obligación de entregar el incentivo.
- TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.
- Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en http://static.azteca.com/politicas.html.
- TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción.
- TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.
- TV Azteca se reseva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.