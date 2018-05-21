¡Participa con nosotros, usa el hashtag #EsMiAmigo!

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Estreno Platinum, Grandes Héroes, este domingo por azteca 7.
No te pierdas nuestro estreno Platinum, Grandes Héroes, este domingo en punto de las 10:00 PM, por Azteca 7. Este domingo 27 de mayo, tendremos muchas sorpresas durante la transmisión de Grandes Héroes, pon mucha atención de las dinámicas que tendremos, ¡habrá grandes regalos!
Te invitamos a usar el hashtag #EsMiAmigo, sube una foto con tu mejor amigo y súmate a la conversación de Grandes Héroes con #EsMiAmigo.
No te pierdas Grandes Héroes por Azteca 7, este domingo en punto de las 10:00 PM.