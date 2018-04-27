¡Hotel Transylvania 2 y Platinum tienen para ti una gran sorpresa! Participa por un kit de Hotel Transylvania 2, sólo tienes que hacer los siguiente:

Este domingo 29 de abril, durante la transmisión de Hotel Transylvania por Azteca 7 (De 8:30 pm a 10:15 pm), mándanos un tuit mencionando la cuenta de @AztecaSiete con una fotografía haciendo "la mejor cara de monstruo" sintonizando la película en el canal con el hashtag #MePongoMonstruo

El kit contiene:

1 playera de Hotel Transylvania 2 para dibujar

1 paquete de plumones

1 blu-ray de Hotel Transylvania 2

Los tuits más creativos participarán por uno de los 15 kits que tenemos para ustedes. No olviden que la foto que envíen estén sintonizando la película de Hotel Transylvania por Azteca 7

•Solo podrán participar mayores de edad.

•Los participantes deberán seguir la cuenta de Twitter de @AztecaSiete, de lo contrario no podrán ser contactados.

•Los afortunados que sean elegidos podrán recoger el incentivo en la fecha que se les indique cuando sean contactados en las instalaciones de TV Azteca Ajusco (Periférico Sur 4121, col. Fuentes del Pedregal, C.P. 14140, Ciudad de México) en un horario de 12:00 a 16:00 horas.*

•Esta dinámica es válida sólo en la Ciudad de México y Área Metropolitana.

•NO está permitido el uso de bots. Se verificará la veracidad de las cuentas participantes.***

•Quedarán eliminados los mensajes que incluyan alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

•Los elegidos serán notificados a través de mensaje directo en Twitter el día siguiente de haber mandado su comentario.

* TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca.

•TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los Participantes que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto Participante seleccionado(a). Del mismo modo, si se recibe una cantidad inferior a 10 participantes, se dará la dinámica por desierta, sin tener la obligación de entregar el incentivo.

** Si el participante seleccionado no responde al mensaje directo enviado por TV Azteca confirmando su asistencia en un plazo máximo de 2 horas contadas a partir de la hora de envío indicada en el mensaje directo, TV Azteca se reservará el derecho de elegir al participante que haya ocupado el siguiente lugar conforme al conteo de mensajes llevado a cabo por TV Azteca.

*** Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en http://static.azteca.com/politicas.html