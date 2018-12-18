Participa por una consola de videojuego que Azteca 7 y Platinum trae para ti en el estreno de: Intensamente. ¡Conoce la dinámica 2!

Este domingo 23 de diciembre, no te pierdas Intensamente a partir de las 10:00 PM. ¡Temor tiene una consola para ti! Conoce a detalle la dinámica:

1.- Sigue la transmisión de Intensamente, domingo 23 de diciembre a partir de la 10:00 PM, por Azteca 7.





2.- Durante la transmisión y a través de nuestra cuenta de Twitter (@AztecaSiete), se compartirá un quiz que tendrás contestar correctamente en nuestro sitio oficial: azteca7.com/platinum





3.- El primero que conteste correctamente el quiz y envíe la captura de pantalla al posteo original de la dinámica, ¡será el ganador! Recuerda utilizar el hashtag #HoyAndoMiedoso





4.- Tienes que seguir nuestras redes sociales y mencionarnos en tu respuesta (@AztecaSiete).





¡Mucha suerte! Este domingo no te despegues de la transmisión de Azteca 7, a partir de la 10:00 P.M.













“AZTECA 7”

I. Con fundamento en los artículos 27 fracciones XXI y XXXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4°, 5°; 217 fracción V, 229 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 9° fracción VI, 19, 20 y 21 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones en Radio y Televisión; y 25, fracciones I, XV y XX del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, por medio del presente escrito, solicito de la manera más atenta a esa H. Autoridad, tenga a bien conceder autorización a mi representada (El Promotor del Concurso) para celebrar un concurso denominado “AZTECA 7”

BASES:

Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de cualquier parte de la República Mexicana que hayan leído y aceptado las presentes Bases y Condiciones de este concurso.

En caso de que un menor de edad quiera participar, deberá estar acompañado de un mayor (18 años) ya que, en caso de ser ganador, solamente un mayor de edad puede recibir el premio.

1. MECÁNICA DEL CONCURSO:

Las personas participantes deben leer las bases y condiciones y aceptarlas, los cuales estarán disponibles en el sitio web oficial de Azteca 7.

Las personas participantes deberán ver la transmisión de la película “Intensamente” el domingo 23 de diciembre a las 10:00PM.

a) Durante la transmisión de la película, aparecerán plecas que te indicarán el momento en que debes ingresar a azteca7.com o a las redes sociales de Azteca Siete y resolver uno de los 5 Quiz o pruebas para poder ganar.

b) El ganador será aquel que envíe primero y de manera correcta la respuesta utilizando el HT que se indica en pantalla.

El ganador será contactado por mensaje directo vía Twitter al terminar el concurso el día domingo 23 de Diciembre. En caso de que el participante seleccionado no confirme los datos solicitados en el mensaje, en un plazo de 1 horas contadas a partir de la hora de envío indicada en el mensaje directo, TV Azteca se reservará el derecho de elegir a otro participante.

2. DINÁMICAS:

#HoyAndoAlegre

a) El hashtag que se usará será #HoyAndoAlegre.

b) Los participantes deben contestar correctamente un quiz que vivirá en azteca7.com/ Platinum.

c) El ganador será el primero en enviar una captura de pantalla que demuestre que contestó correctamente el quiz, con el #HoyAndoAlegre y mencionando la cuenta de @Azteca7.

#HoyAndoMiedoso

a) El hashtag que se usará será #HoyAndoMiedoso.

b) Los participantes deben contestar correctamente un quiz que vivirá en azteca7.com/Platinum.

c) El ganador será el primero en enviar una captura de pantalla que demuestre que contestó correctamente el quiz, con el #HoyAndoMiedoso, mencionando la cuenta de @Azteca7.

#HoyAndoChocante

a) El hashtag que se usará será #HoyAndoChocante.

b) Los participantes deberán entrar a azteca7.com/ platinum y ver un video con 5 preguntas.

c) El ganador debe enviar las 5 respuestas correctas con el #HoyAndoChocante y mencionar la cuenta @Azteca7.

#HoyAndoTriste

a) El hashtag que se usará será #HoyAndoTriste.

b) Los participantes deberán encontrar a Tristeza en un gráfico que publicaremos en la cuenta de Twitter de Azteca 7.

c) El ganador será el primero en enviar el gráfico señalando dónde está Tristeza con el #HoyAndoTriste y mencionando @Azteca7.

#HoyAndoEnojado

a) El hashtag que se usará será #HoyAndoEnojado.

b) Los participantes deben armar una imagen oculta en un gif que publicaremos en la cuenta de Twitter de Azteca 7.

c) El ganador debe ser el primero en enviar una captura de pantalla de la imagen correcta con el #HoyAndoEnojado y mencionando @Azteca7.

3. SELECCIÓN DEL GANADOR:

a) El equipo de Azteca 7 en presencia de un supervisor de la Secretaría de Gobernación, hará la selección del ganador el día lunes 24 de Diciembre. Para tales efectos, nos pondremos en contacto por teléfono con la persona primer persona de cada lado de la fuerza que haya completado correctamente y cumpla con todas las bases y condiciones del concurso.

b) En caso de que alguna de las personas no pueda ser contactada, no cumpla con las bases y condiciones de este concurso, se procederá a elegir el siguiente participante en orden sucesivo.

4. PREMIO

5 Consolas Nintendo Switch

5. OTRAS CONDICIONES:

i. El ganador no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del premio (en su totalidad o en parte).

ii. El ganador deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A.B. de C.V., cuando así se le indique, identificación oficial personal y domiciliaria de él/ella y su acompañante y comprobante de domicilio.

iii. TV Azteca, S.A.B de C.V. se reserva el derecho de seleccionar a usuarios que hayan contestado de manera correcta la mecánica pero tengan una cuenta sin actividad, recientemente creada, sin uso y cuya actividad sea únicamente búsqueda de premios más allá de ser utilizada como red social.

iv. TV Azteca, S.A.B de C.V. se reserva el derecho de seleccionar a usuarios que ya hayan participado en algún otro concurso emitido por Azteca 7.

6. RENUNCIA DEL PREMIO:

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del premio por parte del ganador:

(i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al premio, por cualquier motivo.

(ii) Si TV Azteca no puede contactarlo para entregar el premio.

(ii) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. está de acuerdo en otorgar el premio al segundo ganador legítimo, el cual sería seleccionado a la par del primero, en presencia de un supervisor o supervisora de la Secretaría de Gobernación.