Test: Descubre de qué clan serías en G.I. Joe: Snake Eyes

La joya del Sol podría caer en manos de gente muy peligrosa, el grupo Cobra, liderado por la letal Baronesa, quien hará todo lo que esté en sus manos para poder obtener ese objeto que otorga mágicos poderes y así dominar todo lo que se proponga, pero para ella y sus compañeros no será nada sencillo cumplir con esto, ya que se verán retados por el Clan Arashikage, conformado por poderosos hombres y mujeres expertos en artes marciales que darían hasta su vida por proteger a la humanidad de los planes de Cobra.

Y este es el momento perfecto para saber a qué grupo perteneces, y conocer de qué lado de la historia vas a estar:

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