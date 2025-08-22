Blake Lively regresará al cine en medio de su polémica legal: Esto es lo que sabemos sobre “The Survival List”

La actriz y productora Blake Lively volverá a actuar y a dirigir una nueva película en medio de toda la polémica y disputa legal en la que se ha envuelto este último año con el también actor y director Justin Baldoni, a quien acusó de acoso sexual.

Este pleito que ha dado algunos giros interesantes en los últimos meses que han dejado a la actriz en el ojo público, donde a más de ocho meses parece no tener fin, pues algunas de las nuevas evidencias del caso, no han dejado bien parada a la esposa de Deadpool, Ryan Reynolds…

Aún con todo este caos a su alrededor, Lively ha decidido seguir con su carrera tomando nuevos proyectos, lo cual ha generado reacciones de todo tipo.

¿Cuál será la nueva película dirigida y actuada de Blake?

En las últimas horas salió el reporte de que la figura de Hollywood actuará y dirigirá The Survival List, una comedia romántica de acción, la cuál ciertamente marcaría su regreso a la pantalla grande.

Se sabe que esta nueva historia nos traerá a Annie, una productora de reality shows quien se verá forzada a trabajar de la mano con un experto en supervivencia tras un naufragio donde ambos quedan varados en una isla.

¿Qué se espera del regreso de Blake Lively?

Tras su último proyecto It Ends With Us, el cuál dirigió y co-protagonizó con su ahora demandado Justin Baldoni, diversas reacciones se han hecho notar en las redes, donde hay quienes apoyan a Blake y otras a Justin, quien contra demandó a la actriz.

Escalada del pleito legal

Lively presentó una demanda civil en la corte de Nueva York contra Justin, Wayfarer: su estudio y su equipo de PR por acoso y este ya ha contrademandado por $400 millones, acusando a la actriz, a Ryan Reynolds y su publicista por difamación y extorsión.

Hace un par de meses un juez federal desestimó las demandas de Baldoni contra Lively bajo el argumento de que las acusaciones de Lively estaban protegidas por la ley como parte de una denuncia legal legítima.

Ante esto, el juicio principal está programado para marzo del 2026, fecha donde ambas partes deberán presentar sus evidencias y testimonios.