Johnny Flynn, el nuevo Lucius Malfoy en la serie de Harry Potter

Poco a poco salen más detalles de la próxima serie de Harry Potter, producción de HBO que adaptará las historias del joven mago en la próxima década y en esta ocasión te contaremos algunos detalles sobre el actor Johnny Flynn, quién dará vida a Lucius Malfoy, uno de los Mortífagos.

Con poco más de un mes que dieron inicio las filmaciones de esta serie que se estrenará a finales de 2026 o principios de 2027, podemos confirmar que este proyecto cada vez va tomando más forma, incluso ha despertado la curiosidad de millones de fanáticos de la historia escrita por J.K. Rowling.

¿Quién es Johnny Flynn?

Johnny Flynn es un artista británico/sudafricano de 42 años quien en los últimos años ha destacado tanto en la música como en la actuación, por lo que próximamente estará dando vida al fiel seguidor de Voldemort: Lucius Malfoy, el padre de Draco.

Rodeado de una familia de músicos y actores también, realizó su debut televisivo en el año 2005, con un rol meramente secundario en la serie Murder in Suburbia, lo que le abrió la puerta en el mundo de la actuación, donde se mantuvo activo desde este trabajo.

En el año 2013 protagonizó la película Song One, junto a la reconocida Anne Hathaway, donde Flynn interpretó a un músico llamado James Forester, regalándonos un papel tanto conmovedor como profundo.

Para el 2020 nos regaló una gran interpretación encarnando al mítico David Bowie en la película Stardust, cinta que retrató lo que fue la primera gira de la leyenda de la música por los Estados Unidos en 1971.

Ha participado en 9 producciones para televisión, así como en más de 10 películas, donde ha hecho de todo, desde tener apariciones esporádicas, hasta llevar el papel protagónico.

Su paso por la música

Flynn no solo ha destacado en las pantallas, sino que también ha tenido un largo camino en la música donde se le reconoce por haber compuesto la música para algunas series como: Detectorists, Globe Theatre, además de haber lanzado siete discos de larga duración y un EP.

¿Emocionados por esta nueva versión de Lucius Malfoy? ¿Será igual o más despiadado?