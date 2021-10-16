¿Por qué tardaron tantos años en hacer una secuela de Una Pareja de Idiotas?

Lloyd Christmas y Harry Dunne son presentados una vez más, con más arrugas que inteligencia, y fue gracias a la petición de los fanáticos.

Tal parece que todos se quedaron con la incógnita de qué pudo pasar con esta tonta parejas de amigos.

Los directores y hermanos Farelly, traen de nuevo a la pantalla grande a este par de amigos, que aunque han crecido, parece que mentalmente jamás podrán hacerlo.

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Harry no ha superado la pérdida de “Samsonite”(Mary Sawanson), Harry sigue siendo su amigo fiel, pero esta ocasión con un problema de salud por resolver; es ahí cuando este dúo se encamina a nuevas aventuras igual de divertidas que en la primer entrega.

La grabación de esta peli comenzaría en 2012, pero se tuvo que posponer un año después, debido a que Jeff Daniels (Harry Dunne), se encontraba a mitad de temporada de la serie The Newsroom.

Te podemos asegurar que esta cinta te sacará más de una carcajada, y si ya conoces las locas aventuras que han tenido estos compañeros, no te arrepentirás de verla.

