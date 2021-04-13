Y el Oscar es para… Conoce a los presentadores de este 2021.

Ya falta muy poco para que se celebre la entrega 93 de los premios Oscar, y en la antesala, han dado a conocer algunos de los presentadores, y los primeros confirmados son: Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Zendaya, Halle Berry, y Harrison Ford.

Entre los presentadores que también fueron confirmados se encuentran Laura Denr, Reigna King, Marlee Matlin, Reese Witherspoon, Renée Zellweger, Angela Bassett, Rita Moreno, Bong Joon Ho, Don Cheadle, y Bryan Cranstron.

Cabe mencionar que, pese a que el formato de la gala de premiación de los Oscar ha sido modificado por las condiciones de pandemia por Covid-19, la Academia de Cinematografía indicó que será un evento presencial y que sólo están contemplados los nominados, sus invitados, y los presentadores.

De acuerdo con algunos de los detalles ofrecidos por Steven Soderbergh, Stacey Sher, y Jesse Collins, se sabe que el formato de la entrega está pensado a manera de “una película en vivo”, donde se ha reunido a un elenco verdaderamente espectacular.

¡Qué no se te pase! Checa lo más inusual de la entrega 93 de los premios Oscar.

Así que la gala de la entrega 93 de los premios Oscar promete ser un evento espectacular, lleno de sorpresas, y de grandes emociones.

Debido a la pandemia actual, la Academia hizo saber que han tomado medidas adicionales para garantizar que todos los presentes en la gala se sientan mucho más seguros.

Los participantes de esta gala deberán permanecer durante 10 días en aislamiento tras llegar a Los Ángeles, y deberán ser sometidos a 3 pruebas de PCR durante todo el proceso, es decir, antes de viajar, al aterrizar, y el día de la gala.

Mientras avanzan los días, la expectativa crece y no podemos esperar más para saber quiénes se alzarán con el triunfo en la entrega más cotizada de la industria cinematográfica, y tú, ¿ya tienes a tus favoritos? ¡Si no lo decides aún, da clic y conoce a los nominados!

Disfruta de todo el glamour de los premios Oscar, este 25 de abril en la pantalla de Azteca 7.

