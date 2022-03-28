El primer torneo de Golf encabezado por Grupo Anderson’s

El evento empezó a las 10 am en el Iberostar Golf Club Cancún donde 150 participantes jugaron en lo que sin duda fue el mejor evento deportivo de la Riviera Maya.

Cada uno de los 18 hoyos del campo fueron caracterizados con la esencia de cada una de las marcas del grupo, transformando este evento en una verdadera fiesta llena de diversión y de deliciosa comida. Dentro del campo se desarrollaron diversas actividades por parte del consorcio, destacando activaciones lideradas por sus marcas como Señor Frog’s, Ilios, Porfirio’s, La Vicenta, HROOF, Harry’s, CAO y Nicoletta siendo estas las protagonistas del torneo; cada restaurante expresó su personalidad en el campo de juego, creando divertidas dinámicas acompañadas de la mano de sus socios estratégicos como fueron: Campari, Amstel, Moet, Red Bull, Nespresso entre otras.

En cada uno de los stand podrás encontrar un código qr que al ser escaneado podrás participar para ser acreedor a un premio llamado“La Yarda Dorada” un codiciado premio que saldría únicamente 10 veces durante el torneo, las yardas te permitirían participar en la “Lucky Turbine” una cabina de billetes voladores donde estos 10 afortunados tendrían la oportunidad de recolectar certificados de consumo en cualquiera de los restaurantes del grupo restaurantero.

Al término del torneo, se concentró a 300 personalidades entre jugadores e invitados especiales con acceso exclusivo a “El Refugio”, Una fiesta en donde se encontraba toda la diversión, con: dinámicas, juegos, toro mecánico, maquina de surf, shows, bebidas y por supuesto su increíble oferta gastronómica para cada uno de los invitados, quienes fueron testigos del festejo de la consolidación de Grupo Anderson’s como el líder en la industria restaurantera.

Como era de esperarse la premiación estuvo a la altura del evento, entre rifas, regalos sorpresas y concursos, Grupo Anderson’s y sus patrocinadores dieron grandes y diversos premios para el ganador del Hole in One, Putt, O’yes, Long Drive y Precision Drive. Entre estos destaca una camioneta Porshe, un carrito de Golf, equipo deportivo, cafeteras Nespresso, viajes al extranjero, noches de hotel, botellas de colección, vales de consumo entre muchos otros.

No te pierdas la oportunidad de participar en el siguiente Torneo de Golf by Grupo Anderson’s y mantente informado en la página oficial (https://grupoandersons.com/).