Ellas son las princesas más famosas de Disney. (FOTOS)

Las princesas de Disney continúan dando de qué hablar hasta nuestros días. No por nada, surgen nuevas películas live-action y se incorporan nuevos rostros a las filas de la compañía estadounidense.

Además, existen antiguas y nuevas princesas que son muy queridas entre el público infantil, pero también tienen tremendo éxito en taquilla.

Blancanieves

La película, inspirada en el cuento de los hermanos Grimm, continúa siendo una de las favoritas entre chicos y grandes. Recaudó cerca de 996.260.000 dólares en su fecha de estreno en 1939, convirtiéndose en un referente en las cintas de princesas.

Bella

Este filme se convirtió en el absoluto ganador del Premio Oscar gracias a su banda sonora. Se trata de la historia de una joven amante de los libros y enamorada de una bestia que esconde un corazón de oro debajo de su aterradora apariencia.

Recaudó 934.895.000 dólares en la taquilla americana, pero los éxitos continuaron más tarde con la versión live-action, donde Emma Watson fue fichada para dar vida a la icónica princesa de vestido amarillo y cabellera castaña.

Cenicienta

Uno de los clásicos que continúan cautivando a las nuevas generaciones. Se trata de una chica que vive las crueldades de su madrastra, pero finalmente encuentra a su príncipe azul. Recaudó 773.804.100 dólares en taquilla en la fecha de su estreno, convirtiéndose en uno de los clásicos animados más populares de Disney.

Ana y Elsa

Disney se ha sabido adaptar a la época actual y a los intereses de las niñas. Ana y Elsa, de la película Frozen, son dos hermanas que no esperan a un príncipe azul para salvarse; sino buscan ser independientes con los dones que les dio la vida.

Recaudó 449.215.700 dólares, motivo por el cual se lanzó una segunda parte en el año 2019. La canción Let it go también se convirtió en un tremendo hit, ya que ganó el Premio Óscar como Mejor Canción Original.

Ariel

La bellísima sirena que vive inolvidables momentos junto a sus amigos acuáticos, también es una de las princesas más populares de Disney. Recaudó 258.931.200 dólares en taquilla y se espera que la versión live-action también sea un éxito en el día de su estreno.

Halle Bailey y Jonah Hauer-King se preparan para protagonizar una historia que será comentada por los cinéfilos y la crítica en los próximos meses.

Tiana

Tiana, de La princesa y el sapo, también es otra de las doncellas que sale de lo común. Se trata de una joven que tiene el sueño de emprender un restaurante y hace de todo para cumplir su sueño. Y aunque solo obtuvo 123.767.333 dólares, ganó tres nominaciones en los Premios Oscar.

