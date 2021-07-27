5 teorías perturbadoras de fans sobre las películas de Pixar.

Las películas de Pixar, sin duda, se han convertido en las favoritas de millones de personas en el mundo porque crecieron junto a ellas.

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Por eso, ahora te presentamos algunas teorías que no conocías y que te sorprenderán, mismas que fueron creadas por los propios fans.

Ratatouille

Esta teoría sobre Ratatouille surgió en internet hace tiempo. Algún fan muy observador notó que había elementos repetidos en la casa de la infancia de Anton Ego, el crítico de comida, y el hogar de la viejita que le dispara a Remy.

La teoría sugiere que esa viejita es la mamá de Ego. Supuestamente, Remy, la rata protagonista, creció en las paredes de esa casa, aprendió a cocinar viendo a la madre de Anton y por eso supo exactamente cómo preparar el ratatouille que tanto le gustaba al crítico.

Enredados

En Enredados, se ve en el cajón de Madre Gothel una daga y una caja muy parecida a las que la reina malvada le da al cazador en Blancanieves. Esta observación hizo que algunos fans concluyeran que se trataba de la misma persona.

Valiente

El columnista y crítico de cine, Jon Negroni, creó la Teoría Pixar que explica cómo todas estas cintas viven en el mismo universo. Esta línea del tiempo, según su teoría, comienza con Valiente, cuando se descubre la magia. Esta misma magia convierte a la mamá de Mérida en un oso, lo que demostraría por qué los animales en el universo de Pixar se pueden comportar como humanos.

Los animales

La teoría también establece que no solo los animales fueron afectados por la magia de la bruja y evolucionaron con inteligencia superior; se supone que pasó lo mismo con los objetos inanimados, los juguetes, por ejemplo. Ahí entra Toy Story. Negrini sugiere que, de alguna forma, los humanos funcionan como fuente de energía para que los juguetes y objetos tengan vida, por eso cuando quedan arrumbados en una repisa, se mueren.

Monster Inc.

La teoría señala que con el paso de los años, los animales han superado la extinción de los seres humanos, esto hasta convertirse en monstruos, mismos que crearon su propia sociedad.

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Estos descubren la forma de viajar en el tiempo al pasado, esto por puertas para obtener la energía de los niños que habitan en la tierra.

