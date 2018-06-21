Este sábado, ¡podrías llevarte uno de los dos balones autografiados!

Este sábado, 23 de junio de 2018, habrá muchas sorpresas en Azteca 7. ¡Sí, todos esperamos otro triunfo de la Selección Azteca vs Corea del Sur! Pero no sólo ellos pueden ser afortunados ese día, también tú, que sabemos estarás al pendiente de la transmisión, podrías llevarte uno de los dos balones autografiados que tenemos, uno por Iker Casillas y el otro por Jorge Valdano. ¿Cómo podrías obtenerlo? ¡Es muy fácil!

1. Envía una foto tuya a través de twitter viendo el inicio de la transmisión de Azteca 7 y mostrando cuál es tu ritual para enviarle las mejores vibras a la Selección Azteca.

2. Utiliza el hashtag #HoyToca en el mensaje de Twitter.

3. Menciona la cuenta de @AztecaSiete.

4. Dile a tus amigos que comenten en tu publicación.

5. Las 2 personas que tengan más comentarios (de diferentes personas) desde el inicio de la transmisión en Azteca 7 del partido de México vs Corea del Sur, el sábado 23 de junio de 2018 y hasta el silbatazo inicial del primer tiempo del partido, podrían ser los afortunados en llevarse los balones.

Consulta las bases completas:

•Solo podrán participar mayores de edad.

•Los participantes deberán seguir la cuenta de Twitter de @AztecaSiete, de lo contrario no podrán ser contactados**.

•En la foto enviada en el mensaje de Twitter debe aparecer la pantalla de Azteca 7 sintonizando el inicio de la transmisión en Azteca 7 del partido de México vs Corea del Sur, el sábado 23 de junio de 2018.

•La publicación de la foto debe mencionar el hashtag #HoyToca y la cuenta de @AztecaSiete.

•Los comentarios en las publicaciones deben ser realizados desde el inicio de la transmisión en Azteca 7 del partido de México vs Corea del Sur, el sábado 23 de junio de 2018 y hasta el silbatazo inicial del primer tiempo del partido. Si un solo usuario comenta varias veces sobre la misma publicación, en el conteo final será válido solo el primer comentario.

•Esta dinámica es válida en la Ciudad de México, Área Metropolitana y el interior de la República Mexicana.

•Los afortunados que sean elegidos podrán recoger el incentivo en la fecha que se les indique cuando sean contactados en las instalaciones de TV Azteca Ajusco (Periférico Sur 4121, col. Fuentes del Pedregal, C.P. 14140, Ciudad de México*) en un horario de 12:00 a 16:00 horas, si es que viven en la Ciudad de México o Área Metropolitana. Los seleccionados que sean del interior de la República Mexicana, serán informados del proceso de entrega cuando sean contactados.

•El primer seleccionado se llevará el balón autografiado por Iker Casillas. La segunda persona seleccionada, se llevará el balón autografiado por Jorge Valdano.

•NO está permitido el uso de bots. Se verificará la veracidad de las cuentas participantes.***

•Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

•Los elegidos serán notificados a través de mensaje directo en Twitter hasta tres días hábiles después de haberse realizado la dinámica.

•TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a). Del mismo modo, si se recibe una cantidad inferior a 10 participantes, se dará la dinámica por desierta, sin tener la obligación de entregar el incentivo.

* TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca.

** Si el seleccionado no responde al mensaje directo enviado por TV Azteca confirmando su asistencia en un plazo máximo de 2 horas contadas a partir de la hora de envío indicada en el mensaje directo, TV Azteca se reservará el derecho de elegir al participante que haya ocupado el siguiente lugar conforme al conteo de mensajes llevado a cabo por TV Azteca.

*** Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en http://static.azteca.com/politicas.html