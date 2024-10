One Direction: ¿cómo se formó la banda y por qué se separaron?

El 23 de julio del 2010 se creó la mítica banda One Direction, conformada por Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson. La banda salió el programa “The X Factor”, sin siquiera imaginar el revuelo que causarían en las audiencias que poco a poco comenzarían a seguirlos.

Por desgracia, su unión duró poco, pues en el 2015 Zayn Malik decidió abandonar su lugar en One Direction, y un año después la banda entró a una “pausa indefinida” que se extiende hasta ahora.

Zayn Malik habló de la competencia que existía con sus compañeros de One Direction [VIDEO] Zayn Malik admite que deberían haber sido más amables entre ellos en lugar de sentir que estaban en “competencia”.

¿Por qué se separó One Direction?

Después de haber hecho cinco álbumes y cuatro giras mundiales, One Direction anunció su pausa. Esta noticia no fue para nada bien tomada por su fandom, pero tenían la esperanza de que en algún momento los cinco integrantes se pusieran de acuerdo para regresar.

Sin embargo, hubo muchas discusiones respecto a la separación de 1D, ¿se pelearon?, ¿nunca se llevaron bien?, ¿hubo algún ego que jugó un papel principal para esta separación?

Cabe destacar que ninguno de estos rumores fueron confirmados, al contrario, cada exmiembro salía a dar su declaración en donde se dejaba claro que cada integrante necesitaba un descanso, pues al ser las estrellas del momento tenían agendas más que apretadas y era poco el tiempo que tenían para ellos mismos y/o sus familias.

Al final, cada integrante decidió forjar su propia carrera en solitario, y aunque hubo muchas especulaciones sobre su posible regreso, este no ha sucedido.

¿Qué pasó con los integrantes de One Direction?

Uno de los exmiembros de One Direction que obtuvo más reconocimiento ha sido Harry Styles, quien a partir de iniciar su carrera como solista no dejó de obtener éxitos. Lanzó su primer album en solitario, “Harry Styles”, en 2017 y su segundo album “Fine Line” en 2019, y finalmente “Harry’s House” en 2022, tres de sus trabajos que han sido fuertemente alabados por la industria y críticos de la música.

Por otro lado, Louis Tomlinson, lanzó su primer album “Walls” en el 2020, y en el 2022 sacó “Faith in the future”, y recientemente sacó “Live”. Fue el primero de la banda en crear una familia con su ahora ex Briana Jungwirth.

Zayn Malik, lanzó su primer sencillo como solita “Pillowtalk” en el 2016, y poco después salió su primer album “Mind of Mine”. En 2018 sacó “Icarus Falls”, “Nobody Is Listening” en 2021 y “Room Under The Stairs” este año. Se relacionó sentimentalmente con Gigi Hadid, con quien tuvo una hija.

Niall Horan lanzó su primer album “Flicker” en 2017, en 2020 sacó el segundo album “Heartbreak Weather”, y su tercer album salió en el 2023 “The Show”. Ahora se le relaciona con Amelia Woolley.

Liam Payne estuvo en el ojo del huracán durante las últimas semanas, esto después de unas declaraciones que hizo sobre su ingreso a One Direction. Después de haber debutado como solita en el 2017 con el sencillo “Strip That Down” y su album en 2019 “LP1". Tristemente, Liam Payne falleció hoy 16 de octubre debido a una aparente caída de un tercer piso.