¿Qué tienen en común Lucy y Colombiana?

“Lucy” y “Colombiana” se enfrentan en una batalla para llegar hasta la pantalla de Azteca 7, y tú tienes el poder de elegir a la ganador.

¡Da clic aquí y vota por "Colombiana" con Zoe Saldaña o por "Lucy" con Scarlett Johansson!

Mientras decides cuál es tu película favorita para este Sábado Appantallante, te ayudamos a repasar las cualidades “Lucy” y de “Colombianas” y algunas coincidencias que las unen.

1. ¡Más fuertes que nunca!

Lucy y Cataleya, son dos mujeres que están dispuestas a llevar sus capacidades físicas y mentales para conseguir su venganza.

2. Fueron subestimadas

Cataleya y Lucy fueron subestimadas por quienes les hicieron daño, en el caso de la protagonista de Colombiana, era apenas una niña cuando sus padres fueron asesinados ante sus ojos, provocándole el dolor más grande y por el cual, buscó vengarlos.

Mientras que, Lucy fue engañada por su propio novio, quien la envió a una situación de alto riesgo, donde terminó siendo tomada por la fuerza para trasladar una gran cantidad de drogas experimentales, aunque, sin darse cuenta, ellos mismos le dieron las herramientas para que se convirtiera en un arma mortal.

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3. Golpe de timón

Tanto Scarlett Johansson como Zoe Saldaña, son actrices que se han caracterizado por mantener una carrera impecable en Hollywood, y por representar siempre a mujeres fuertes que rompen con los paradigmas.

Por separado, Johansson y Saldaña han luchado por hacer una diferencia significativa en Hollywood, para dar paso a otras generaciones de mujeres que podrán beneficiarse de representar roles mucho más relevantes, poderosos, y que rompan con los estereotipos de género.

4. Esta historia, continuará…

Tanto “Lucy" como “Colombiana”, son películas que fueron estrenadas bajo el sello cinematográfico de EuropaCorp, compañía perteneciente al director Luc Besson, y de hecho desde hace algunos años, existen rumores de que existen planes para hacer las secuelas de estas dos increíbles cintas.

Aunque con el paso de los años, los rumores sobre el posible regreso de estas historias a los cines, aún no existe información que la descarte o la confirme.

¡Estas dos mujeres llevarán tus emociones al límite! Y este sábado appantallante promete para llenar tu tarde con mucha acción, así que, recuerda votar por tu favorita.

