¿Quién es la actriz de Mentes Criminales que murió en la vida real?

Estas series han sido un antes y un después para muchos televidentes que se volcaron de forma masiva a estos productos que, producto de esa situación, tuvieron muchas temporadas al aire. Ahora bien, no nos convoca hablar sobre los motivos por los que estuvieron tanto tiempo sino el hablar de la actriz de La Ley y El Orden y Mentes Criminales que murió en la vida real.

Así como el público pudo tener un antes y un después con estas producciones lo mismo aconteció con sus intérpretes que tuvieron una carrera completamente diferente a partir de la popularidad de sus personajes como por la capacidad de las series para mantenerse en boga por varios años. Muchos y muchas tuvieron distintos destinos en sus carreras actorales y hay una que a la fecha lamentablemente no está entre nosotros y corresponde mencionar su historia.

¿Quién es la actriz de La Ley y El Orden y Mentes Criminales que murió en la vida real?

Mary Mara es la actriz en cuestión que falleció el 26 de junio de este año. La intérprete tuvo una carrera particularmente destacada en el mundo de las series porque su filmografía indica que participó de Ally McBeal como de Monk, Lost y Dexter, otros productos también muy populares en sus tiempos. También tuvo muchos papeles en varias películas pero ninguna de ellas particularmente destacada.

Vale destacar que llegó a estar alejada de la actuación por muchos años al punto tal que su último papel para la televisión data de 2014 y en el mundo del cine tuvo un hiatus de 12 años entre una participación y otro. 2008 había sido la última oportunidad temporaria delante de cámaras hasta que en 2020 formó parte de Break Even.

#ENTRETENIMIENTO | ⚫ Muere Mary Mara, actriz de 'ER' y 'La Ley y el Orden'; fue encontrada en un río en Nueva York. El cuerpo de la actriz apareció en el río San Lorenzo, cerca de la frontera con Canadá. Tenía 61 años. pic.twitter.com/nGH20naEmV — Por la calle del medio (@plcdelmedio) June 29, 2022

Yendo a las causas relacionadas a su muerte, Mary Mara falleció por "un posible ahogamiento" según lo que consignaron las autoridades. Fue hallada por soldados como por el Departamento de Bomberos y Ambulancia en el Río St Lawrence ubicado al norte del Estado de New York en las cercanías de la frontera con Canadá.