Saúl “Canelo” Álvarez se encuentra en su mejor momento, y está listo para enfrentar uno de los más grandes retos para defender su imperio de triunfos, y la cita es este 7 de mayo a las 9:00 p.m. y podrás ser testigo a través de Azteca 7.

Pero, en esta ocasión “Canelo” estará luchando contra un gran oponente, uno que desde el inicio de su carrera en 2014, hasta la fecha actual, mantiene su invicto con un total de 19 victorias en el ring, de las cuales 11 fueron por nocaut.

¿Quién es Dmitry Bivol?

Dmitry Bivol es actualmente campeón semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), y posee un récord impecable.

Nacido en República Kirguisa Soviética, comenzó en el boxeo a la edad de 6 años y su primer campeonato y profesionalmente inició en 2014, consiguiendo así sus primeras 6 victorias por nocaut.

Previo a que se acordara el encuentro ante Saúl “Canelo” Álvarez, el boxeador ruso se adentró en un rudo entrenamiento en las montañas de Uzbekistán, dejando en claro su poder.

En años recientes se ha dedicado a boxear en Estados Unidos e Inglaterra, lo que le permitió darse a conocer.

A pesar de los ánimos que se calientan rumbo a la pelea del 7 de mayo, Bivol reconoce que Canelo no es un oponente cualquiera, y que eso lo obligará a tomar grandes riesgo en la pelea.