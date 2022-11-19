¿Quién fue la diseñadora en la que se inspiraron para crear a Edna Moda?

¡Seguro que ya extrañabas mis historias y datos curiosos! Esta vez estoy seguro de que te quedarás con la boca abierta por lo que te contaré, pero antes déjame recordarte que este fin de semana estaré transmitiendo la programación más divertida y variada, ¡para todos los gustos y edades! Te apuesto a que te encantará, así que no olvides ver por el canal correcto 'Los Increíbles' este domingo.

¡Comencemos! 'Los Increíbles' llegó como un cubetazo de agua para refrescar al mundo, pues desde su estreno y hasta los días actuales nos sigue sacando un par de carcajadas cada que la vemos, ¿o me lo vas a negar? Aunque esta película es para niños, sin duda es una joya que podemos disfrutar en familia.

Cada uno de los personajes fue pensado a la perfección, si bien, los protagonistas son la familia de 'Mr. Increíble', hay un personaje que sin duda se robó las cámaras, críticas, elogios y hasta nuestros corazones. Hablo de 'Edna Moda', la pequeña pero también gran diseñadora. Edna Moda revolucionó increíblemente la industria de Hollywood, al igual que la persona en la que se inspiraron para crearla. ¡Oops! Ya te dije la gran sorpresa, pero ¡sí! Por increíble que parezca, este icónico personaje fue creado con base en otra gran diseñadora: Edith Head.

¿Quién es Edith Head?

Edith Head fue una diseñadora famosa de Hollywood, que se caracterizó por su estilo personal sobrio y único a comparación de su estilo profesional, el cuál se caracterizaba por ser extravagante. Hasta la fecha, Head es la mujer que más premios Oscar ha ganado en la historia del cine con 8 estatuillas en la categoría de 'Mejor Vestuario' y 34 nominaciones.

Trabajó con los mejores actores y actrices de la famosa época dorada de Hollywood, algunos de ellos fueron: Audrey Hepburn, Natalie Wood (para la que diseñó su vestido de bodas), Mae West, Barbara Stanwyck, Ginger Rogers, Joan Crawford, Bette Davis, Ingrid Bergman, Gloria Swanson, Kim Novak, Tippi Hedren y también diseñó para actores como Paul Newman y Robert Redford, entre otros.

Paralelismos entre Edna Moda y Edith Head.

¡Basta de charlas! Ahora sí, a lo que venimos: uno de los mayores paralelismos es el característico corte de cabello de Edith Head, el cuál es bastante similar al de Edna Moda. Seguido de sus lentes de armazón redondo y negro y la profesión que comparten, fueron las claves que nos llevaron a descubrir que Edna Moda es la Edith Head en el mundo de la ficción.

Dato curioso: como ya te comenté, Edith prefería mostrar un estilo personal sobrio y formal al momento de estar en el medio laboral, pero en su vida personal acostumbraba a usar prendas con colores vivos, se dice que esto fue gracias a que su adolescencia la pasó en México, fue que adoptó el gusto por el uso de colores llamativos.

Edith nunca tuvo su marca personal de diseños, ya que prefería diseñar vestuarios para cada uno de sus talentosos actores, que fuera conforme a su estilo y personalidad, ¿te suena? ¡Apuesto que sí! Ya que Edna Moda suele hacer lo mismo y como dijo en la película ¡diseña para Dioses!

¡Dale un vistazo al secreto que envuelven los tatuajes de Apocalypto!

¿Qué tal la historia de esta vez? Increíble, ¿no? Recuerda ver 'Los Increíbles' este domingo y no te despegues de la mejor programación, ¡solo aquí en Azteca 7!