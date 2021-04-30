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¿Recuerdas la emoción de ir a comprar juguetes cuando eras niño?

Estar en una tienda como Liverpool con tus papás, pasar por la juguetería y ver con ilusión una nueva muñeca o un juego de mesa. Cuando somos niños lo tenemos todo muy claro y sabemos firmemente cuáles son nuestros juguetes favoritos y cuáles son los que deseamos tener.

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Escrito por: TV Azteca Digital

Aquí te dejamos una lista de los juguetes más divertidos y que los niños disfrutan más.

LEGO Technic:

Los sets de construcción de juguetes LEGO® Technic™ ofrecen experiencias complejas pero gratificantes a niños, adolescentes y adultos. Cada uno de los elaborados modelos de juguete está basado en un vehículo del mundo real e inspirados en el auténtico diseño.

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Set de Construcción Andy Warhol's Marilyn Monroe Lego:

Si lo tuyo es el arte y la música este set de construcción es para ti, ¡te encantará! Sumérgete en un mundo de arte y creatividad, y descubre cautivadoras historias y detalles inesperados relacionados con el set.

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Set de Construcción Playmobil “Volver al Futuro”:

Viaja al futuro y recrea increíbles historias con este set de construcción de Playmobil.

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Libro para colorear

Desarrolla la creatividad de tu pequeñ@ con este libro de actividades de BOLO en donde estaremos seguros que estará muy entretenid@ .

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Muñecas LOL

Este juguete ha tomado mucha relevancia para los pequeños, ya que su interior esta lleno de sorpresas y hasta no abrirlo no sabrás que muñeca te va a tocar.

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Montable Eléctrico

Si tu pequeño es amante de los coches este montable eléctrico de Mercedes Benz lo hará el niño más feliz.

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Juguemos, riamos y seamos felices. ¡Feliz día del niño!