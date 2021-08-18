Gobierno Federal reconoce reducción de delitos en Jalisco en los últimos tres años.

• Los robos de alto impacto bajaron 50.4% en 2021 con respecto a 2018 de enero a julio; el robo de vehículos bajó 50.9% con respecto al mismo periodo de 2018.

• Los homicidios dolosos se redujeron con respecto a 2019.

• El Gobernador Enrique Alfaro afirma que estos resultados son producto de la coordinación de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a julio de este año, en Jalisco se ha reducido 50.4% los robos de alto impacto con respecto a 2018, entre los que destaca la reducción de 50.9% por ciento de robo de vehículos particulares. Además, se han reducido los homicidios dolosos de 2019 a 2021 y Jalisco está por debajo de la media nacional de incidencia delictiva, algo que no había ocurrido en los últimos 5 años.

Con ello, el Gobierno de México, en la conferencia matutina que encabezó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en Puerto Vallarta, reconoció dichos avances.

"Vamos avanzando, el mismo INEGI lo constata de que es mejor la percepción, eso en encuesta, pero también en la incidencia delictiva con datos oficiales... en homicidios, robo de vehículos. Se está haciendo un gran esfuerzo para lograr esto", dijo el Presidente de la República.

Al respecto, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, afirmó que los resultados logrados en la entidad en materia de seguridad son muy importantes y son producto de la coordinación que se han tenido con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.

"Por primera vez en 5 años, Jalisco ha logrado que la incidencia delictiva total, podamos estar en la tasa por cada 100 mil habitantes por debajo de la media nacional en el primer semestre del año, de enero a junio de 2021. Para nosotros es un dato importante, porque demuestra que estamos en el camino correcto, no satisfechos con lo que se ha realizado, pero avanzando de manera importante, sobre todo, creo que también la reunión nos sirvió para poder explicar la importancia de ponderar siempre el criterio poblacional a la hora de evaluar. Todos los delitos que más impacto tienen en el patrimonio de las personas tienen una reducción muy importante de arriba del 50 por ciento", enfatizó el Gobernador.

Alfaro Ramírez también destacó que continúan reforzándose las acciones de seguridad, particularmente, las relacionadas con homicidio doloso, donde se estima que el 81.2 por ciento del total de estos delitos están vinculados a la delincuencia organizada.

"Se ha logrado una coordinación y que la agenda de seguridad nunca esté contaminada por el tema político, aquí estamos concentrados y sumando esfuerzos con el Ejército Mexicano, con la Marina Armada, con la Guardia Nacional, con todas las instancias federales, con quienes todos los días estamos trabajando para lograr los resultados que queremos", dijo Alfaro Ramírez.

La baja en delitos fue confirmada y secundada por el Secretario de Marina del Gobierno de México, José Rafael Ojeda Durán, quien manifestó reducciones del 11.5 % en robo a transeúntes, 36.5 % en extorciones y 21.8 % en robos a casa habitación, entre otros.

"Este estado es el tercer lugar en lo que se refiere a población. De 10 delitos evaluados, vamos a ver uno por uno. En lo que se refiere a robos a transeúntes… es un delito que va a la baja en un 11.5 por ciento; en lo que se refiere a extorsiones también se está yendo a la baja", sostuvo el secretario de Marina en la conferencia de prensa matutina del Presidente de México.

El titular de la SEMAR también destacó en términos generales que el robo a negocios, feminicidios, narcomenudeo y homicidios dolosos tienen una tendencia a la baja. En homicidio doloso por entidad federativa, refirió el funcionario, Jalisco ocupa el quinto lugar respecto a la media nacional, mientras que por cada 100 mil habitantes ocupa la décimo segunda posición.

Sobre la presencia de fuerzas de seguridad federal en el Estado, se informó que hay un total de 20 mil 724 elementos distribuidos en las 12 regiones de Jalisco.

Para finalizar, el Presidente destacó que Jalisco es la entidad que más cuarteles tiene de la Guardia Nacional, 30 hasta este momento, lo que facilita las labores que, de manera coordinada con el Gobierno de Jalisco, se realizan el Estado.