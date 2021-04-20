¿Qué regalos reciben los nominados al Oscar 2021?

¿Qué contiene la codiciada goodie bag que le entregan a los nominados a los premios Oscar de este 2021? ¡Prepárate, porque cuando lo sepas te quedarás de a seis!

Lo primero que debes de saber sobre la famosa goodie bag, es que ahí se depositan todos los excéntricos premios y beneficios a los que se hacen acreedores los nominados a los premios Oscar, y la suma equivalente a los regalitos que vienen es bastante generosa, por eso a todo el mundo le encanta saber qué es lo contiene.

La gran gala de los premios Oscar se realizará el 25 de abril y tú puedes ser parte de esta celebración a través de la pantalla de Azteca 7, y mientras esperamos a descubrir quiénes se llevan a casa las preciadas estatuillas, te vamos a contar con qué regalos están consintiendo a los nominados de este año.

¿Qué contiene la goodie bag de este año?

La goodie bag de este año contiene de todo (como ya es costumbre) viajes, tratamientos cosméticos, productos de marcas súper exclusivas, todo con un valor estimado en 200 mil dólares, sí, leíste bien 200 mil billetes verdes.

Aquí tenemos los detalles de lo que contiene la goodie bag:

Una estancia de 4 noches para dos personas EL MEJOR SPA DEL MUNDO.

Estancia de 3 noches pagadas en el faro de Pater Noster, ubicado en una exclusiva isla de Suecia.

Una sesión con la coach fitness más cotizada de Hollywood, Adriana Marcellus.

10 sesiones con el entrenador de celebridades Alex Seletzky.

Gafas de Sol de súper lujo.

Ropa carísima “de estar en casa”.

Además de sesiones de yoga, meditación, productos carísimos para el cuidado de la piel de sus caritas todas bonitas, utensilios de belleza, fáciles, aceites, esencias, y toda clase de productos relajantes y de vanguardia para el cuidado de su imagen.

Ellos ya recibieron varias goodie bags, y ningún Oscar, da clic aquí y entérate en FOTOS, quiénes son los eternos nominados.

Por si fuera poco…

Aquí vienen algunas de las cosas más raras que incluye esta peculiar bolsa:



El diario happiness planner, que básicamente te ayuda a anotar aquellas cosas sobre las que necesitas reflexionar o tener en mente. (o sea, como una libreta, pero con un propósito específico).

Una diadema para rastrear el sueño, ok, de eso no tenemos mucha idea, pero al parecer sirve para mejorar el descanso de nuestros flamantes nominados al Oscar.

Una vela de cera orgánica.

Un dispositivo de acupuntura con sonido.

Un recetario de cocina que incluye información sobre el lugar donde preparan ese alimento que se te antojó. ¿O sea, es un recetario pero no para que cocines?

Un martillo de emergencia de Peta, que de hecho sí es bastante útil para la liberación de perritos o animales que queden atrapado dentro de un automóvil.

Aunque quizá a algunos de los eternos nominados no les llame mucho la atención el contenido de la goodie bag de este año, ya que, esta vez la carga de regalos fue menor que en el año anterior, tiempo para el que se cotizó en unos 294 mil dólares.

Lo cierto es que para muchos la Goodie Bag es el inesperado premio de consolación de quienes no logran conseguir la estatuilla al Oscar.

Este 25 de abril no te pierdas los premios Oscar por Azteca 7.

