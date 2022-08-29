Resumen: Atlas 1-1 Puebla | Jornada 10 | Liga BBVA MX

Los “Zorros” del Atlas empataron ante Puebla por marcador 1-1, en partido correspondiente a la jornada 10 del Apertura 2022 de la Liga BBVA MX, disputado en el Estadio Jalisco.

Los goles cayeron del partido cayeron en el primer tiempo, muy temprano en el reloj, Martín Barragán puso el 1-0, mientras que el empate llegó por medio de Julián Quiñones, así se fueron al descanso y en la segunda mitad, ninguno de los dos cuadros pudo concretar el gol de la victoria.