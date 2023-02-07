Mazatlán sigue sin poder sumar en el Torneo Clausura 2023. Luego del partido correspondiente a la Jornada 5, en el que los Cañoneros recibieron a los Bravos, el equipo dirigido por Christian Ramírez, quien se encuentra como entrenador de forma interina, vio la derrota por 3-2 en la cancha del Estadio Kraken.

Con goles de Denzell García al 14,’, Tomás Molina al 69' y Mauro Lainez al 76', la escuadra comandada por Hernán Cristante ha sumado tres puntos más en el certamen y lograron su primera victoria en calidad de visitantes en la presente campaña.

Por parte de Mazatlán, Aké Loba y Fernando Illescas hicieron el descuento en el tiempo agregado del primer y segundo tiempo. Tras la derrota, el cuadro de La Perla del Pacífico se ubica en el fondo de la tabla general sin puntos. Mientras que los Bravos se ubican de momento en el puesto 11 de la clasificación con 6 unidades a falta de que se dispute el resto de la Fecha 5.

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