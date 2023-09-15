Resumen: Mazatlán 1-0 Puebla | Jornada 5 del Apertura 2023

RESUMEN MAZATLÁN VS PUEBLA VE EN VIVO AQUÍ Continuar con Google Continuar con correo También te puedes autenticar con Tengo un problema Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad Azteca 7 Azteca 7 Especiales Video Resumen: Mazatlán 1-0 Puebla | Jornada 5 del Apertura 2023Los Caoneros de Mazatln consiguieron sus primeros tres puntos del Apertura 2023 luego de vencer al Puebla en la Jornada 5 de la Liga BBVA MX Publicado 15/09/2023 | 🕑 14:44 | Actualizado 🕑 17:05 Por: Redacción TV Azteca