Resumen: Mazatlán 1-2 Santos | Jornada 3, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

Mazatlán se ha presentado en casa durante el Torneo Clausura 2023 y lo hizo con derrota ante Santos Laguna, equipo que tuvo su primer compromiso fuera de casa luego de haber disputado dos encuentros como local de forma consecutiva.

En el encuentro correspondiente a la Jornada 3, el equipo dirigido por Eduardo Fentanes se puso arriba en el marcador al minuto 35. Tras un servicio de Harold Preciado para Brunetta, el mediocampista fue el encargado de definir tras un mano a mano ante el guardameta, Ricardo Gutiérrez, quien cuenta con poca experiencia en la Liga BBVA MX.

Para la parte complementaria, el cuadro de los ‘Cañoneros’ pudo reaccionar por conducto de Ariel Nahuelpán, quien hizo un remate de cabeza al 62’ para vencer a Carlos Acevedo y poner el 1-1 en el Estadio Kraken.

Finalmente, Harold Preciado puso el 2-1 al 78’ con un cabezazo picado para darle su segunda victoria a Santos en el certamen.

En la Jornada 4, Santos visita al Atlas el 26 de enero en la cancha del Estadio Jalisco. Por su parte, Mazatlán visita al América en el Estadio Azteca.

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