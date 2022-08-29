Resumen: Mazatlán 1-1 Querétaro | Jornada 9 | Liga BBVA MX

El defensa Oswaldo Alanís convirtió de cabeza en un tiro de esquina en el minuto 88 y rescató para el equipo de Mazatlán un empate 1-1 con los Gallos Blancos de Querétaro, que había tomado ventaja con un gol de pierna derecha de Raúl Torres, a pase del argentino Juan Romagnoli. Partido correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX.

Con este resultado, el equipo de sinaloense se ubica en la posición 11 de la tabla con diez unidades, con dos victorias y cuatro empates, mientras los queretanos se encuentran en la parte baja del campeonato con cuatro puntos y sin conocer la victoria todavía.