Puebla San Luis Apertura 2023
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Resumen: Puebla 1-2 Atlético de San Luis | Jornada 4 del Apertura 2023

Puebla no pudo en casa contra el Atltico de San Luis y los potosinos se llevaron la victoria por 12 en el regreso del Apertura 2023 de la Liga BBVA MX

Por: Redacción TV Azteca