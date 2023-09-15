Resumen: Puebla 1-2 Atlético de San Luis | Jornada 4 del Apertura 2023

VER GRATIS REVIVE EL PARTIDO AQUÍ Continuar con Google Continuar con correo También te puedes autenticar con Tengo un problema Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad Azteca 7 Azteca 7 Especiales Video Resumen: Puebla 1-2 Atlético de San Luis | Jornada 4 del Apertura 2023Puebla no pudo en casa contra el Atltico de San Luis y los potosinos se llevaron la victoria por 12 en el regreso del Apertura 2023 de la Liga BBVA MX Publicado 15/09/2023 | 🕑 14:42 | Actualizado 🕑 17:02 Por: Redacción TV Azteca