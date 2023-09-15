Resumen Santos 2-1 Chivas Jornada 6 Apertura 2023 Liga BBVA MX

Santos rompe la racha de Chivas y se queda con los tres puntos Regístrate y ve gratis Continuar con Google Continuar con correo También te puedes autenticar con Tengo un problema Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad Azteca 7 Azteca 7 Especiales Video Resumen Santos 2-1 Chivas Jornada 6 Apertura 2023 Liga BBVA MXEl conjunto de Santos termina quedándose con los tres puntos ante Chivas en el Estadio Corona en la jornada seis del apertura 2023 de la Liga BBVA MX Publicado 15/09/2023 | 🕑 14:44 | Actualizado 🕑 17:07 Por: Redacción TV Azteca