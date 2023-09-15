RESUMEN Santos vs Chivas
Santos rompe la racha de Chivas y se queda con los tres puntos Regístrate y ve gratis

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Resumen Santos 2-1 Chivas Jornada 6 Apertura 2023 Liga BBVA MX

El conjunto de Santos termina quedándose con los tres puntos ante Chivas en el Estadio Corona en la jornada seis del apertura 2023 de la Liga BBVA MX

Por: Redacción TV Azteca