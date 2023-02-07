Resumen: Santos 3-0 Pumas | Jornada 2, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

Santos Laguna hizo valer la calidad de local y ante su gente, el equipo de los ‘Guerreros’ sumaron sus primeros tres puntos del Torneo Clausura 2023.

La escuadra dirigida por Eduardo Fentanes no tuvo problema en superar a un equipo de la UNAM que llegaba al compromiso con la baja de Dani Alves.

El conjunto Lagunero encaraba el compromiso de la Jornada 2 luego de haber perdido ante Tigres en el TSM. Por su parte, el cuadro comandado por Rafael Puente llegaba al partido con victoria tras haber vencido a los Bravos en la Fecha 1 del campeonato.

Durante el primer tiempo del partido, Santos se puso arriba en el marcador por conducto de Diego Medina, quien puso el 1-0 en la pizarra al minuto 16 tras aprovechar un rebote del guardameta uruguayo, Sebastián Sosa.

Diego Medina lidera la goleada de Santos

Para la parte complementaria, Diego Medina fue el encargado de aumentar la ventaja. De nueva cuenta, tras otro rechace de Sosa, el delantero de 21 años de edad hizo el 2-0 al 61'. Finalmente, Harold Preciado puso el 3-0 definitivo desde la instancia del penalti al minuto 87.

En la Jornada 3, Santos Laguna visita a Mazatlán el 20 de enero. Por su parte, Pumas recibe a León en el Estadio Olímpico Universitario el 22 de enero.