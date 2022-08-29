Resumen: Xolos 3-3 Puebla | Jornada 8 | Liga BBVA MX
La Franja de Puebla empató 3-3 en el descuento ante Xolos de Tijuana gracias a un gol de Israel Reyes al 90+9 en en encuentro correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX.
El brasileño Gustavo Ferrareis y el estadounidense Jozy Altidore fueron los otros anotadores de la escuadra de Puebla. Edgar López y los argentinos Lucas Rodríguez y Lisandro López convirtieron por el equipo de Tijuana.
El resultado mandó al Puebla al sexto lugar con 11 puntos, en tanto el equipo de la frontera subió al séptimo puesto con las mismas 11 unidades.