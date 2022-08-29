Resumen: Xolos 3-3 Puebla | Jornada 8 | Liga BBVA MX

El brasileño Gustavo Ferrareis y el estadounidense Jozy Altidore fueron los otros anotadores de la escuadra de Puebla. Edgar López y los argentinos Lucas Rodríguez y Lisandro López convirtieron por el equipo de Tijuana.

El resultado mandó al Puebla al sexto lugar con 11 puntos, en tanto el equipo de la frontera subió al séptimo puesto con las mismas 11 unidades.