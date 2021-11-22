¡Reúne todas las gemas para vencer a Thanos y participa por un PS5!

Permiso SEGOB: DGRTC/0030/2021

#ParaVencerAThanos en el estreno Platinum de Avengers: Infinity War, deberás reunir las gemas y responder correctamente nuestro quiz para participar por un PS5, aquí te diremos cómo debes de prepararte para luchar esta batalla.

Este domingo 28 de noviembre podrás disfrutar del estreno Platinum de Avengers: Infinity War, y durante la transmisión encontrarás unas plecas con las seis gemas del infinito, en cada una de ellas hallarás una pregunta que deberás responder correctamente una vez que aparezca el código QR en la pantalla de Azteca 7.

La primera persona que logre responder correctamente todas las preguntas del quiz que aparecerá al abrir el código QR, podrá convertirse en ganadora, claro está, quien resulte seleccionado deberá cumplir con todos los términos y condiciones, así que presta mucha atención y prepárate para esta épica batalla.

Consulta aquí los términos y condiciones de esta dinámica:

BASES:

Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de la República Mexicana que hayan leído y aceptado las presentes Bases y Condiciones de esta dinámica.

1. MECÁNICA DE LA DINÁMICA:

a) Los participantes deberán estar pendientes a la transmisión del estreno Platinum de Avengers: Infinity War este 28 de noviembre por Azteca 7.

b) El 28 de noviembre aparecerán unas preguntas durante la transmisión del estreno Platinum Avengers: Infinity War, y los participantes deberán prestar atención para responder a estas preguntas una vez que aparezca el código QR en pantalla; deberán escanearlo para ir al formulario a llenar sus datos y responder correctamente.

c) La primera persona que responda correctamente, será elegida como posible ganadora.

d) Sólo contarán como participaciones aquellas que se reciban posteriormente a que el código QR aparezca en pantalla y que respondan de manera correcta a todas las preguntas que aparecerán durante la transmisión del estreno Platinum.

2. SELECCIÓN DEL GANADOR:

A partir del lunes 29 de noviembre, TV Azteca Digital elegirá al posible ganador, una vez que se hayan acreditado correctamente todos los pasos descritos en la dinámica. La persona elegida como posible ganadora será contactada por un interventor de SEGOB y una vez completado el proceso, y a más tardar el 6 de diciembre, los ganadores serán serán anunciados en las redes sociales de Azteca 7.

3. INCENTIVO

PS5 Modelo J20H100.

4. OTRAS CONDICIONES

I. El (la) ganador(a) no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del incentivo (en su totalidad o en parte).

II. El (la) ganador(a) deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A.B. de C.V. (TV Azteca), cuando así se le indique, identificación oficial personal y domiciliaria de él/ella y comprobante de domicilio, en caso de requerirlo.

III. No podrá ser ganador un participante que ya haya ganado en alguna otra dinámica emitida por TV Azteca en un marco de 6 meses previos a la dinámica en proceso.

IV. Esta dinámica es válida en la República Mexicana.

V. El participante elegido como ganador, en caso de ser factible, será contactado para informarle del proceso de entrega de su premio.

VI. TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a).

VII. TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto adicional a los incluidos en el incentivo, en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.

VIII. Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en https://www.tvazteca.com/politicas.html

IX. TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

X. TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

XI. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

5. RENUNCIA DEL INCENTIVO

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del incentivo por parte del ganador:

(i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al incentivo, por cualquier motivo.

(ii) Si TV Azteca no puede contactarlo para entregar el incentivo en el plazo antes señalado.

(ii) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrá otorgar el incentivo al siguiente ganador legítimo en la lista de probables ganadores, el (los) cual (es) sería(n) seleccionado(s) de manera precautoria en el momento de la selección de los primeros ganadores.

