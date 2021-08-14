¿Sabes en quién está inspirado el Chef Gusteau de Ratatouille?

Todos nos enamoramos de la pequeña rata llamada Remy, que gracias a su sentido del olfato hiperdesarrollado era capaz de preparar deliciosas platillos.

Su sueño era convertirse en un chef reconocido, algo bastante difícil por tratarse de una animalito rastrero. Sin embargo, el destino se encarga de ponerlo en el lugar y la persona correctos.

¿QUIÉN ERA EL CHEF BERNARD LOISEAU?

Nació en Chamaliéres, Francia y decidió convertirse en chef cuando era un adolescente y fue aprendiz de la famosa La Maison Troisgros.

El chef Bernard Loiseau no solo era famoso por marcar tendencia en la cocina, ni por las tres estrellas Michelin que obtuvo para su hotel-restaurante La Côte d’Or’s, si no por la forma en la que su vida terminó tras entrar en depresión con los rumores de que iba a perder una estrella Michelin.

Bernard estaba obsesionado con ser perfecto y cargaba depresiones desde hace años; y así como hay cocineros obsesionados con la perfección, hay críticos muy exigentes como Gault Millau, una de las guías de restaurantes más influyentes de Francia que degradó al restaurante del chef.

El diario francés Le Figaró comenzó el rumor de que el famoso chef estaba a punto de perder una de sus estrellas Michelin y unos días después, tras un largo día de trabajo, el chef puso en una escopeta en su boca y jaló el gatillo.

"Ratatouille" es una historia divertida y entrañable, que tiene detrás un lado triste y poco conocido.

No te pierdas "Ratatouille" este domingo por la señal de Azteca 7.