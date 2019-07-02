¡Hay Sailor Moon Crystal para rato! Conoce los detalles de las dos películas que se estrenarán a partir de 2020.

¡Si eres fan de Sailor Moon esta noticia te llenará de emoción!

La historia de nuestras Sailor Guardians continuará y en 2020 llega la primera película que se estrenará bajo el nombre de Pretty Guardians Sailor Moon Eternal The Movie.

Estas dos películas abarcan el arco conocido en el manga como 'Dead Moon'.

Sailor Moon Crystal

Claro está que estas películas serán parte de nuestra mancuerna favorita, es decir, Toei Animation y la creadora de este popular manga Naoko Takeuchi.

Y como parte de los festejos con motivo del 25 aniversario del anime, se liberó el primer póster que corresponde a la primera entrega de estas películas.

【更新】アニメ第4期映画の正式タイトルは、劇場版『美少女戦士セーラームーンEternal』に決定！ キャラクターデザイナー・只野和子さんの初ティザービジュアル、特報映像が解禁になりました。https://t.co/I75WWVFx21 pic.twitter.com/nzjto8EkoG— セーラームーン25th公式 (@sailormoon_25th) 30 de junio de 2019

¡Sin duda Sailor Moon seguirá siendo el anime favorito de muchas generaciones!