¡Feliz temporada de brujas! Estoy seguro de que cualquiera de nosotros ha visto o conoce al menos la película que marcó miles de infancias en fechas como estas. Así es, hablo de Abracadabra o también conocida como Hocus Pocus, donde actúa la talentosa Sarah Jessica Parker, interpretando a la bruja con su seudónimo, pero, ¿sabías que la actriz viene de una familia de brujas? ¡Aquí te cuento!

Episodio 14: Brujería | Lo Que La Gente Cuenta: El Podcast

¿Sarah Jessica Parker es descendiente de una bruja?

Bueno, pues resulta y resalta que nuestra querida actriz, quien interpreta a Sarah Sanderson, viene de una descendencia de brujas... O al menos eso creyeron las personas de aquellos años, te explico: Sarah Jessica Parker tuvo una bisabuela quien fue acusada por enfermar y causarle la muerte a una jovencita de 13 años. Entre ella y dos mujeres más fueron acusadas formalmente de brujería, y afortunadamente, Esther Elwell, la bisabuela (décima) de Sarah Jessica fue la última persona en ser acusada por dichos cargos. Aunque los juicios de Salem eran duros, Elwell logró salir absuelta de los cargos y murió tiempo después, a los 82 años.

¿Qué pasó en los Juicios de Salem?

Fue hace más de 300 años cuando se dio una caza en Salem, Massachussets, donde las personas creían que aquellos que practicaban brujería eran malas, pues según la Biblia, estaban contra Dios, lo cual provocó que 20 personas inocentes murieran a causa de cualquier cosa que no les hiciera sentido, pues resulta que cualquier persona podía levantar acusaciones sin fundamento y por ello les hacían juicios a los supuestos brujos y si salían culpables, se les ahorcaba con una soga al cuello o en la hoguera, ya que se tenía la creencia de que así ya no regresarían a la vida de nuevo.

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¿Tú qué opinas?, ¿crees en las brujas?